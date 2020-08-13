Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...

Додано: Чет 20 сер, 2020 22:25

eduard_k написав: Их налоги войдут в цену их услуг и вы следующий раз заплатите за такси больше. Их налоги войдут в цену их услуг и вы следующий раз заплатите за такси больше.

eduard_k написав: Потому-что все налоги ложаться на конечного потребителя, всегда. Потому-что все налоги ложаться на конечного потребителя, всегда.

eduard_k написав: Строительство и ремонт дорог финансируется с дорожного фонда, который наполняется акцизом с продажи топлива Строительство и ремонт дорог финансируется с дорожного фонда, который наполняется акцизом с продажи топлива

Так и налоги всех кто тут на форуме их платят - входят в цену их услуг. Налог слесаря завода Малышева входит в цену танка, налог продавца в KFC входит в цену куриных ножек, мои налоги входят в цену ПО которое я пишу. И?Ты прям америку открыл. Давай отменим все налоги, только завтра ты первый же заноешь "где дороги", "где бесплатное образование", "где полиция, у меня во дворе отобрали нокию 3310".Открою тебе очень старый секрет: акциз с топлива не имеет никакого отношения к дорожному фонду. Ну и то что какой-то налог пусть даже и идет в дорожный фонд не означает что дорожный фонд наполняется исключительно этим налогом - иначе у нас бы никаких ремонтов магистралей не было - просто не хватило денег фонда. Потому на ремонт дорог добавляют деньги из фонда коронавируса, и просто из спец.статей бюджета.Но это ещё не весь секрет. Дорожный фонд идет на ремонт дорог вне населенных пунктов. Внутри населенных пунктов дороги делаются за счёт местного бюджета или специальных бюджетных программ (тоесть за счёт всех налогов, а не только акциза на бензин).Ну и даже если не обращать внимание на всё вышесказанное то слесарь завода Малышева платит со своей зарплаты 18% подоходного и точно так же покупает бензин, а значит платит акциз. Таксист только покупает бензин и платит акциз, но не платит 18% со своего дохода. Почему таксист должен иметь право не платить налог дохода, в чём твоя логика?