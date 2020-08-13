Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...

демагогия и словоблудство.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:04
демагогия и словоблудство.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:13
unicdima
согласен: приписывать Уберу авторство закона это демагогия и словоблудство.
Mind the gap.
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