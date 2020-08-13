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Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:04
vitaliy_berdinskikh написав:
Оказывается право законодательной инициативы в Украине принадлежит заружебным компания.
Но не в коем случае не святым слугам народа.
демагогия и словоблудство.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:13
unicdima
согласен: приписывать Уберу авторство закона это демагогия и словоблудство.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:09
vitaliy_berdinskikh написав: eduard_k написав:
Их налоги войдут в цену их услуг и вы следующий раз заплатите за такси больше.
Так и налоги всех кто тут на форуме их платят - входят в цену их услуг. Налог слесаря завода Малышева входит в цену танка, налог продавца в KFC входит в цену куриных ножек, мои налоги входят в цену ПО которое я пишу. И?
Если вы пишите ПО, то платите 5% со своих доходов, как СПД, вместо 19.5% ПДФО и военного сбора + 22% ЕСВ от оклада, с чем я вас и поздравляю. Заплати вы все налоги ваше ПО будет нафиг никому не нужно на мировом рынке, влючи вы в конечную цену цену такие налоги. Поедете в Польшу работать, там налоги будут для вас ниже.
vitaliy_berdinskikh написав: eduard_k написав:
Потому-что все налоги ложаться на конечного потребителя, всегда.
Ты прям америку открыл. Давай отменим все налоги, только завтра ты первый же заноешь "где дороги", "где бесплатное образование", "где полиция, у меня во дворе отобрали нокию 3310".
Открою и вам америку. Случись у вас горе, полиция и сейчас вам ничем не поможет. А на содержание силовиков идет 66 миллиардов в год наших с вами денег. Хотите заплатить больше?
vitaliy_berdinskikh написав: eduard_k написав:
Строительство и ремонт дорог финансируется с дорожного фонда, который наполняется акцизом с продажи топлива
Открою тебе очень старый секрет: акциз с топлива не имеет никакого отношения к дорожному фонду. Ну и то что какой-то налог пусть даже и идет в дорожный фонд не означает что дорожный фонд наполняется исключительно этим налогом - иначе у нас бы никаких ремонтов магистралей не было - просто не хватило денег фонда. Потому на ремонт дорог добавляют деньги из фонда коронавируса, и просто из спец.статей бюджета.
Но это ещё не весь секрет. Дорожный фонд идет на ремонт дорог вне населенных пунктов. Внутри населенных пунктов дороги делаются за счёт местного бюджета или специальных бюджетных программ (тоесть за счёт всех налогов, а не только акциза на бензин).
Акцизный налог с топлива это целевой сбор, который поступает и в местный, и в государственный дорожный фонд. Государство может дополнительно вносить средства в этот фонд под определенные программы, с бюджета или кредитные средства.
Опять таки, в стоимости топлива не только акциз, там еще НДС, налог на прибыль, налоги на зарплаты и т.д. Поэтому когда государство датирует дорожный фонд, это всё еще наши налоги, которые мы уплатили с литра (вряд ли дотаций будет больше, не обольщайтесь).
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну и даже если не обращать внимание на всё вышесказанное то слесарь завода Малышева платит со своей зарплаты 18% подоходного и точно так же покупает бензин, а значит платит акциз. Таксист только покупает бензин и платит акциз, но не платит 18% со своего дохода. Почему таксист должен иметь право не платить налог дохода, в чём твоя логика?
Пример неудачный. Гос. предприятия датируются и получают субвенции с гос. бюджета, они убыточные потому-что платят все налоги и разворовываются изнутри. А вот найти бизнес, которые платит белые зарплаты очень сложно, таких очень мало, потому-что бизнес тут же станет не конкурентноспособным заплатив 19.5% с окладов сотрудников + 22% ЕСВ в бюджет, это очень много.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:21
budivelnik написав: eduard_k написав:
Нет, это держава дерет три шкуры.
Якась примітивна позиція..
Купив бензин - значить сплатив усі податки.
Все которые есть в цене бензина, а там много, больше половины стоимости литра. Сколько еще надо заплатить слугам?
budivelnik написав:
А чому тоді громадський транспорт купуючи бензин+платить податки
Вы в общественном транспорте платите наличными, какие там налоги, вы шутите? Спросите у кондуктора или водителя маршрутки, как они получают зарплату.
При этом все муниципальные и государственные транспортники убыточные и получают дотации с бюджетов, будь то метрополитен, укрзалиныця или киевпастранс.
budivelnik написав:
Виробник хліба-купуючи енергоносії - платить податки
Экспортеры зерна - да. Для них есть специальное налогообложение. НДС им возвращают. Они же олигархи преимущественно, как и металлурги.
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