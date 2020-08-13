Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...

демагогия и словоблудство.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:04
демагогия и словоблудство.
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Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:13
unicdima
согласен: приписывать Уберу авторство закона это демагогия и словоблудство.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:09
Если вы пишите ПО, то платите 5% со своих доходов, как СПД, вместо 19.5% ПДФО и военного сбора + 22% ЕСВ от оклада, с чем я вас и поздравляю. Заплати вы все налоги ваше ПО будет нафиг никому не нужно на мировом рынке, влючи вы в конечную цену цену такие налоги. Поедете в Польшу работать, там налоги будут для вас ниже.
Открою и вам америку. Случись у вас горе, полиция и сейчас вам ничем не поможет. А на содержание силовиков идет 66 миллиардов в год наших с вами денег. Хотите заплатить больше?
Акцизный налог с топлива это целевой сбор, который поступает и в местный, и в государственный дорожный фонд. Государство может дополнительно вносить средства в этот фонд под определенные программы, с бюджета или кредитные средства.
Опять таки, в стоимости топлива не только акциз, там еще НДС, налог на прибыль, налоги на зарплаты и т.д. Поэтому когда государство датирует дорожный фонд, это всё еще наши налоги, которые мы уплатили с литра (вряд ли дотаций будет больше, не обольщайтесь).
Пример неудачный. Гос. предприятия датируются и получают субвенции с гос. бюджета, они убыточные потому-что платят все налоги и разворовываются изнутри. А вот найти бизнес, которые платит белые зарплаты очень сложно, таких очень мало, потому-что бизнес тут же станет не конкурентноспособным заплатив 19.5% с окладов сотрудников + 22% ЕСВ в бюджет, это очень много.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:21
Все которые есть в цене бензина, а там много, больше половины стоимости литра. Сколько еще надо заплатить слугам?
Вы в общественном транспорте платите наличными, какие там налоги, вы шутите? Спросите у кондуктора или водителя маршрутки, как они получают зарплату.
При этом все муниципальные и государственные транспортники убыточные и получают дотации с бюджетов, будь то метрополитен, укрзалиныця или киевпастранс.
Экспортеры зерна - да. Для них есть специальное налогообложение. НДС им возвращают. Они же олигархи преимущественно, как и металлурги.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 07:41
Re: Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...
Это не так работает. Зарплата определяется ценой, цена определяется потребностями покупателей продукта. Соответственно будь налоги выше я бы в итоге получал меньше.
С таксистами аналогично, к слову: если они начнут платить налоги и просто прибавят их суммы к своим ценникам, а пассажирам новые цены не понравятся - таксистов перестанут вызывать и им придется снизить цены до предыдущего уровня выделив деньги на налоги именно из своих доходов и тем самым уменьшив свой чистый доход. Сейчас же они не платят (в большинстве) ни копейки налогов. При том что пользуются поддерживаемой из налогов инфраструктурой на полную попутно являются одними из злейших нарушителей ПДД, хотя то уже отдельная тема.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 07:46
Re: Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...
Пример удачный так как работник завода Малышева это такой же слесарь как работник завода ХТЗ, они одинаково платят подоходный налог и не важно является ли их предприятие государственным или частым - уплаченный ими налог идёт в бюджет города и за его счёт ремонитруется Московский проспект, проспект Науки, Клочковская и так далее. Уплаченный мной налог тоже попадает на эти нужды. И только таксист который в отличии от обеих слесарей и меня круглогодично ежедневно колесит по этим улицам - не платит ни копейки налога на то чтобы поменять лампочку на столбе или переложить асфальт на Староверещаковской - в итоге на Староверещаковской ямы что не всякий грузовик проедет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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