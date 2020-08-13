Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...

Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:09

vitaliy_berdinskikh написав: eduard_k написав: Их налоги войдут в цену их услуг и вы следующий раз заплатите за такси больше. Их налоги войдут в цену их услуг и вы следующий раз заплатите за такси больше.

Так и налоги всех кто тут на форуме их платят - входят в цену их услуг. Налог слесаря завода Малышева входит в цену танка, налог продавца в KFC входит в цену куриных ножек, мои налоги входят в цену ПО которое я пишу. И?

Так и налоги всех кто тут на форуме их платят - входят в цену их услуг. Налог слесаря завода Малышева входит в цену танка, налог продавца в KFC входит в цену куриных ножек, мои налоги входят в цену ПО которое я пишу. И?

vitaliy_berdinskikh написав: eduard_k написав: Потому-что все налоги ложаться на конечного потребителя, всегда. Потому-что все налоги ложаться на конечного потребителя, всегда.

Ты прям америку открыл. Давай отменим все налоги, только завтра ты первый же заноешь "где дороги", "где бесплатное образование", "где полиция, у меня во дворе отобрали нокию 3310".

Ты прям америку открыл. Давай отменим все налоги, только завтра ты первый же заноешь "где дороги", "где бесплатное образование", "где полиция, у меня во дворе отобрали нокию 3310".

vitaliy_berdinskikh написав: eduard_k написав: Строительство и ремонт дорог финансируется с дорожного фонда, который наполняется акцизом с продажи топлива Строительство и ремонт дорог финансируется с дорожного фонда, который наполняется акцизом с продажи топлива

Открою тебе очень старый секрет: акциз с топлива не имеет никакого отношения к дорожному фонду. Ну и то что какой-то налог пусть даже и идет в дорожный фонд не означает что дорожный фонд наполняется исключительно этим налогом - иначе у нас бы никаких ремонтов магистралей не было - просто не хватило денег фонда. Потому на ремонт дорог добавляют деньги из фонда коронавируса, и просто из спец.статей бюджета.



Но это ещё не весь секрет. Дорожный фонд идет на ремонт дорог вне населенных пунктов. Внутри населенных пунктов дороги делаются за счёт местного бюджета или специальных бюджетных программ (тоесть за счёт всех налогов, а не только акциза на бензин).

Открою тебе очень старый секрет: акциз с топлива не имеет никакого отношения к дорожному фонду. Ну и то что какой-то налог пусть даже и идет в дорожный фонд не означает что дорожный фонд наполняется исключительно этим налогом - иначе у нас бы никаких ремонтов магистралей не было - просто не хватило денег фонда. Потому на ремонт дорог добавляют деньги из фонда коронавируса, и просто из спец.статей бюджета.Но это ещё не весь секрет. Дорожный фонд идет на ремонт дорог вне населенных пунктов. Внутри населенных пунктов дороги делаются за счёт местного бюджета или специальных бюджетных программ (тоесть за счёт всех налогов, а не только акциза на бензин).

vitaliy_berdinskikh написав: Ну и даже если не обращать внимание на всё вышесказанное то слесарь завода Малышева платит со своей зарплаты 18% подоходного и точно так же покупает бензин, а значит платит акциз. Таксист только покупает бензин и платит акциз, но не платит 18% со своего дохода. Почему таксист должен иметь право не платить налог дохода, в чём твоя логика? Ну и даже если не обращать внимание на всё вышесказанное то слесарь завода Малышева платит со своей зарплаты 18% подоходного и точно так же покупает бензин, а значит платит акциз. Таксист только покупает бензин и платит акциз, но не платит 18% со своего дохода. Почему таксист должен иметь право не платить налог дохода, в чём твоя логика?

Если вы пишите ПО, то платите 5% со своих доходов, как СПД, вместо 19.5% ПДФО и военного сбора + 22% ЕСВ от оклада, с чем я вас и поздравляю. Заплати вы все налоги ваше ПО будет нафиг никому не нужно на мировом рынке, влючи вы в конечную цену цену такие налоги. Поедете в Польшу работать, там налоги будут для вас ниже.Открою и вам америку. Случись у вас горе, полиция и сейчас вам ничем не поможет. А на содержание силовиков идет 66 миллиардов в год наших с вами денег. Хотите заплатить больше?Акцизный налог с топлива это целевой сбор, который поступает и в местный, и в государственный дорожный фонд. Государство может дополнительно вносить средства в этот фонд под определенные программы, с бюджета или кредитные средства.Опять таки, в стоимости топлива не только акциз, там еще НДС, налог на прибыль, налоги на зарплаты и т.д. Поэтому когда государство датирует дорожный фонд, это всё еще наши налоги, которые мы уплатили с литра (вряд ли дотаций будет больше, не обольщайтесь).Пример неудачный. Гос. предприятия датируются и получают субвенции с гос. бюджета, они убыточные потому-что платят все налоги и разворовываются изнутри. А вот найти бизнес, которые платит белые зарплаты очень сложно, таких очень мало, потому-что бизнес тут же станет не конкурентноспособным заплатив 19.5% с окладов сотрудников + 22% ЕСВ в бюджет, это очень много.