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Чому не індексують пенсії
працюючим пенсіонерам -...

Чому не індексують пенсії працюючим пенсіонерам -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:25

Чому не індексують пенсії працюючим пенсіонерам -...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд пояснив, хто і чому отримав підвищення пенсії з 1 липня.

Дивися повний текст Чому не індексують пенсії працюючим пенсіонерам - Пояснення ПФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:25

Очередное нае бло от государства. Чтобы пересчитали пенсию нужно уволиться с работы.
777serg87
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