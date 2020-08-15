Пенсійний фонд пояснив, хто і чому отримав підвищення пенсії з 1 липня.
Дивися повний текст Чому не індексують пенсії працюючим пенсіонерам - Пояснення ПФ.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:25
Чому не індексують пенсії працюючим пенсіонерам -...
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Дивися повний текст Чому не індексують пенсії працюючим пенсіонерам - Пояснення ПФ.
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:25
Очередное нае бло от государства. Чтобы пересчитали пенсию нужно уволиться с работы.
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