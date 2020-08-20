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Чому не індексують пенсії
працюючим пенсіонерам -...

Чому не індексують пенсії працюючим пенсіонерам -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:25

Чому не індексують пенсії працюючим пенсіонерам -...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд пояснив, хто і чому отримав підвищення пенсії з 1 липня.

Дивися повний текст Чому не індексують пенсії працюючим пенсіонерам - Пояснення ПФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:25

Очередное нае бло от государства. Чтобы пересчитали пенсию нужно уволиться с работы.
777serg87
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:26

Перерахунок пенсії працюючі пенсіонери заробили точно так, як і непрацюючі. А держава нам каже: ,,Працюєш, бидло! Досить з тебе!" Від цього держава багатшою не стане, а недоплачені копійки нехай вилізуть боком тим, хто прийняв таке рішення.
vedulan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 07:54

Як сказати. Щорічна інлексація пенсії проводиться незалежно від факту роботи.
trolesbos
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:01

І взагалі, це питання, так би мовити, ідейно-світоглядне. По нормальному має бути або працюєш і отримуєш зарплату, або сидиш вдома і отримуєш пенсію.В цьому сенсі у нас ще дуже лояльне законодавство. Не з того боку підходимо. Ми повинні не скиглити Ї"держава дай", а навпаки, мислити і діяти з думкою "я сильний; я зможу,
я зароблю сам, тільки не заважайте". Тільки з таким мисленням ми зможемо вилізти з перманентної нашої кризи.
trolesbos
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