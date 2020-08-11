Верховна Рада готується зробити чергову спробу упорядкувати ринок оренди житла, вивівши його з тіні і змусивши платити податки.
Дивися повний текст Оренду житла хочуть змінити, а рієлторів - вивести з \"тіні\".
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:52
Оренду житла хочуть змінити, а рієлторів - вивести з "тіні"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оренду житла хочуть змінити, а рієлторів - вивести з \"тіні\".
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:53
Ночные поквартирные обходы с участковым,с предъявлением прописки или регистрации:)))
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:59
Главное разделять два процесса: собственник+риелтор и клиент+риелтор. Если я к примеру выставил свою квартиру на сайте недвижимости(аренда или продажа) - и риелтор кому-то ищет квартиру, то пусть платит тот кому ищут. Не нужно меня обязывать продавать так же через посредника. Или наоборот, я сам ищу, а продавец через риелтора.
И да, арендный бизнес (
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