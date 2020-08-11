RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оренду житла хочуть змінити, а
рієлторів - вивести з "тіні"

Оренду житла хочуть змінити, а рієлторів - вивести з "тіні"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:52

Оренду житла хочуть змінити, а рієлторів - вивести з "тіні"

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада готується зробити чергову спробу упорядкувати ринок оренди житла, вивівши його з тіні і змусивши платити податки.

Дивися повний текст Оренду житла хочуть змінити, а рієлторів - вивести з \"тіні\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:53

Ночные поквартирные обходы с участковым,с предъявлением прописки или регистрации:)))
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:59

Главное разделять два процесса: собственник+риелтор и клиент+риелтор. Если я к примеру выставил свою квартиру на сайте недвижимости(аренда или продажа) - и риелтор кому-то ищет квартиру, то пусть платит тот кому ищут. Не нужно меня обязывать продавать так же через посредника. Или наоборот, я сам ищу, а продавец через риелтора.

И да, арендный бизнес (интересная статья на эту тему) нужно выводить с тени. Но не радикальными мерами.
RO41m
 
Повідомлень: 17
З нами з: 02.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки" 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 12 сер, 2020 16:33
57 2904
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 19:11
M-Audio
Як пацієнту змінити свій номер телефону, вказаний у...
R2 » П'ят 19 лип, 2019 12:42
3 538
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 сер, 2020 13:09
odnadocen
Скільки коштує квадратний метр житла в новобудовах Києва...
R2 » Вів 11 сер, 2020 01:31
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 01:31
Proofy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.