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Міністерство інфраструктури
ініціювало нову модель...

Міністерство інфраструктури ініціювало нову модель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:10

Міністерство інфраструктури ініціювало нову модель...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури ініціювало законопроєкт, який дозволяє реформувати систему маршрутних перевезень.

Дивися повний текст Міністерство інфраструктури ініціювало нову модель громадського транспорту: що вона передбачає.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:11

Ждём когда мафия в перевозках закопает этот проект
eugeneljt
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:50

Uber shuttle - это маршрутка или нет?
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:56

  Angelo77 написав:Uber shuttle - это маршрутка или нет?

нет
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 16:19

Это коррупционные мечты гиперлупа-2.Перераспределение лицензий это сравнимо только с переаттестацией в милиции.
sena_2008atp
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