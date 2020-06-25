Міністерство інфраструктури ініціювало законопроєкт, який дозволяє реформувати систему маршрутних перевезень.
Дивися повний текст Міністерство інфраструктури ініціювало нову модель громадського транспорту: що вона передбачає.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 15:10
Міністерство інфраструктури ініціювало нову модель...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністерство інфраструктури ініціювало нову модель громадського транспорту: що вона передбачає.
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:19
Это коррупционные мечты гиперлупа-2.Перераспределение лицензий это сравнимо только с переаттестацией в милиции.
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