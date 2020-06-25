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Міністерство інфраструктури ініціювало нову модель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури ініціювало законопроєкт, який дозволяє реформувати систему маршрутних перевезень.
Дивися повний текст Міністерство інфраструктури ініціювало нову модель громадського транспорту: що вона передбачає
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Додано: Чет 20 сер, 2020 15:11
Ждём когда мафия в перевозках закопает этот проект
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eugeneljt
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Додано: Чет 20 сер, 2020 15:50
Uber shuttle - это маршрутка или нет?
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Angelo77
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Додано: Чет 20 сер, 2020 15:56
Angelo77 написав:
Uber shuttle - это маршрутка или нет?
нет
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_hunter
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:10
Безналичный расчет? А конские налоги Криклий заплатит за нас? Или цена проезда вырастет в 2 раза благодаря реформе?
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eduard_k
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:47
eduard_k написав:
Безналичный расчет? А конские налоги Криклий заплатит за нас? Или цена проезда вырастет в 2 раза благодаря реформе?
Маршрутчики могут за секономнелненные от уплаты налогов деньги выкупить землю и построить на них свои частные дороги чтоб потом возить задешево пассажиров которые не любят налоги.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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