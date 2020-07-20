Каліфорнійський стартап Mullen Technologies представив новий електричний кросовер MX-05.
Дивися повний текст У США представили конкурента Tesla з запасом ходу у понад 1000 кілометрів (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:11
У США представили конкурента Tesla з запасом ходу у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США представили конкурента Tesla з запасом ходу у понад 1000 кілометрів (фото).
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:11
одно дело показать 1 штуку совсем другое наладить массовое производство сервис и сеть бесплатных зарядок , ведь даже при 1000 км запаса зарядка иногда понадобиться
|