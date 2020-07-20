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У США представили конкурента
Tesla з запасом ходу у...

У США представили конкурента Tesla з запасом ходу у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:11

У США представили конкурента Tesla з запасом ходу у...

Пропонуємо до обговорення:
Каліфорнійський стартап Mullen Technologies представив новий електричний кросовер MX-05.

Дивися повний текст У США представили конкурента Tesla з запасом ходу у понад 1000 кілометрів (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:11

одно дело показать 1 штуку совсем другое наладить массовое производство сервис и сеть бесплатных зарядок , ведь даже при 1000 км запаса зарядка иногда понадобиться
yama
 
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