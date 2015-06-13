Перший тролейбус із автономним ходом почали тестувати на пробному маршруті від станції метро "Героїв Праці" до вулиці Дружби народів у Харкові.
Дивися повний текст У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом (фото).
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Додано: Чет 20 сер, 2020 15:46
У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом...
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Дивися повний текст У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом (фото).
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:46
..вещь наверно прикольная.. один только момент: переод с/на одной контактной линии на другую происходит как обычно?? - водила останавливает бус, выходит на проезжую часть, минут 10-15 копается с троллеями, и затем только продолжает движение..и затем - та же процедура по подсоединению к сети... Или это все происходит автоматически?? - трал сам находит провода и подключается к сети??... в первом варианте - лишний повод для ДТП и нервов следующих за траллом водил в своих авто...
Додано: Чет 20 сер, 2020 21:43
даже если это так, то комфортно это можно сделать на остановке, когда народ загружается и его обилечивает кондуктор
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