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У Харкові тестують перший
тролейбус із автономним ходом...

У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:46

У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом...

Пропонуємо до обговорення:
Перший тролейбус із автономним ходом почали тестувати на пробному маршруті від станції метро "Героїв Праці" до вулиці Дружби народів у Харкові.

Дивися повний текст У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:46

..вещь наверно прикольная.. один только момент: переод с/на одной контактной линии на другую происходит как обычно?? - водила останавливает бус, выходит на проезжую часть, минут 10-15 копается с троллеями, и затем только продолжает движение..и затем - та же процедура по подсоединению к сети... Или это все происходит автоматически?? - трал сам находит провода и подключается к сети??... в первом варианте - лишний повод для ДТП и нервов следующих за траллом водил в своих авто...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:22

maestro71 Судя по фото все происходит именно так, как Вы описали
o_boiko
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:43

даже если это так, то комфортно это можно сделать на остановке, когда народ загружается и его обилечивает кондуктор
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:21

R2
Зачем если там уже есть троллейбусная линия, новая троллейбусная линия!
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:23

Re: У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом.

ИМХО очень спорное решение этот автономный ход , зачем ? аккумулятор тоже денег стоит и не малых и лишний вес с собой возить которые повышает расход электричества во время ВСЕГО маршрута контактную линию кинуть лучше уж ...
yama
 
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