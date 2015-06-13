Перший тролейбус із автономним ходом почали тестувати на пробному маршруті від станції метро "Героїв Праці" до вулиці Дружби народів у Харкові.
Дивися повний текст У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:46
У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом (фото).
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:46
..вещь наверно прикольная.. один только момент: переод с/на одной контактной линии на другую происходит как обычно?? - водила останавливает бус, выходит на проезжую часть, минут 10-15 копается с троллеями, и затем только продолжает движение..и затем - та же процедура по подсоединению к сети... Или это все происходит автоматически?? - трал сам находит провода и подключается к сети??... в первом варианте - лишний повод для ДТП и нервов следующих за траллом водил в своих авто...
Додано: Чет 20 сер, 2020 21:43
даже если это так, то комфортно это можно сделать на остановке, когда народ загружается и его обилечивает кондуктор
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:21
R2
Зачем если там уже есть троллейбусная линия, новая троллейбусная линия!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:23
Re: У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом.
ИМХО очень спорное решение этот автономный ход , зачем ? аккумулятор тоже денег стоит и не малых и лишний вес с собой возить которые повышает расход электричества во время ВСЕГО маршрута контактную линию кинуть лучше уж ...
Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:16
yama, кого волнуют все эти технические моменты? Открытым же текстом написано: "мы просчитали экономическую целесообразность". В переводе на человеческий язык: в каком случае откат будет больше.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:04
Re: выкатывайтесь
"низкий пол, пандус, система наклона троллейбуса в правый бок"
Кінцева. Тролейбус далі не їде. Викочувайтеся.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:39
лінія теж грошей коштує, немалих. і її поточна експлуатація, особливо по якій їздить одна одиниця транспорту в 30-60 хв (втрати е/е, в т.ч., знаєте ще поки що ніхто не відміняв). збудована лінія - це один і той же маршрут на вікі вічні. а маючи запас автономного ходу в 15-20 км, можна робити маршрут будь-куди в межах міста і змінювати при потребі його хоч кожен день, в залежності від ситуації та завантаженості маршртуту. що вже успішно експлуатується в багатьох містах. скинути/підняти тролеї - роботи для водія 2-3 хв., робиться на зупинці.
на будівництві ліній відкатів не буває значить? тільки тут?
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|