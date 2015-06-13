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У Харкові тестують перший
тролейбус із автономним ходом...

У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:47

  Grover написав:Самый лучший вариант - это рельсовый транспорт (трамваи/метро).
И дорожного полотна не нужно (рельсы куда более долговечны и дешевле в обслуживании) и можно достичь высоких скоростей передвижения без помех/препятствий в виде других участников дорожного движения. Вот только землю под рельсовые пути нужно закладывать изначально при проектировании улиц населенного пункта. Это единственный принципиальный нюанс (если на поверхности нет свободной земли, то приходится идти под землю, что БЕЗУМНО удорожает трамвай превращающийся в метро).

Что сходу делает это экспертное мнение бессмысленным...

В Индии пошли другим путем -- строят эстакады -- получается дешевле, чем подземка.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:10

  _hunter написав:В Индии пошли другим путем -- строят эстакады -- получается дешевле, чем подземка.

Наверняка жители ближайших домов рады.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:23

А чего они там впервые тестируют )))
В Одессе на втором троллейбусном маршруте давно ходит такой троллейбус с автономным ходом. По моему в июле, из-за обрушения какого-то дома была нарушена контактная сеть, так в принципе худо-бедно снимали-ставили штанги, но ездили проезжая участок.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 21 сер, 2020 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:24

  Grover написав:Самый лучший вариант - это рельсовый транспорт (трамваи/метро).
И дорожного полотна не нужно (рельсы куда более долговечны и дешевле в обслуживании) и можно достичь высоких скоростей передвижения без помех/препятствий в виде других участников дорожного движения. Вот только землю под рельсовые пути нужно закладывать изначально при проектировании улиц населенного пункта. Это единственный принципиальный нюанс (если на поверхности нет свободной земли, то приходится идти под землю, что БЕЗУМНО удорожает трамвай превращающийся в метро).


Так пусть строят новые города , кто запрещает?
Всё уповают на совковую инфраструктуру.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:49

  Gastarbaiter написав:
  _hunter написав:В Индии пошли другим путем -- строят эстакады -- получается дешевле, чем подземка.

Наверняка жители ближайших домов рады.

Интересно: кто более "рад" -- жители ближайших домов возле эстакады или возле трамвайной линии?..
_hunter
 
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