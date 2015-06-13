У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом...
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Grover написав:Самый лучший вариант - это рельсовый транспорт (трамваи/метро). И дорожного полотна не нужно (рельсы куда более долговечны и дешевле в обслуживании) и можно достичь высоких скоростей передвижения без помех/препятствий в виде других участников дорожного движения. Вот только землю под рельсовые пути нужно закладывать изначально при проектировании улиц населенного пункта. Это единственный принципиальный нюанс (если на поверхности нет свободной земли, то приходится идти под землю, что БЕЗУМНО удорожает трамвай превращающийся в метро).
Что сходу делает это экспертное мнение бессмысленным...
В Индии пошли другим путем -- строят эстакады -- получается дешевле, чем подземка.
А чего они там впервые тестируют ))) В Одессе на втором троллейбусном маршруте давно ходит такой троллейбус с автономным ходом. По моему в июле, из-за обрушения какого-то дома была нарушена контактная сеть, так в принципе худо-бедно снимали-ставили штанги, но ездили проезжая участок.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 21 сер, 2020 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Grover написав:Самый лучший вариант - это рельсовый транспорт (трамваи/метро). И дорожного полотна не нужно (рельсы куда более долговечны и дешевле в обслуживании) и можно достичь высоких скоростей передвижения без помех/препятствий в виде других участников дорожного движения. Вот только землю под рельсовые пути нужно закладывать изначально при проектировании улиц населенного пункта. Это единственный принципиальный нюанс (если на поверхности нет свободной земли, то приходится идти под землю, что БЕЗУМНО удорожает трамвай превращающийся в метро).
Так пусть строят новые города , кто запрещает? Всё уповают на совковую инфраструктуру.
_hunter написав:Что сходу делает это экспертное мнение бессмысленным...
Не совсем так: если планируется обслуживать высокий пассажиропоток (столица и города-миллионники), то и метро вполне оправдано. Но, если есть возможность, то конечно же скоростные трамваи - наилучший выбор.