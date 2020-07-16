У Німеччині стартувало перше в історії країни довгострокове дослідження безумовного (гарантованого) базового доходу.
Дивися повний текст У Німеччині стартував проєкт з базовим доходом, платитимуть 1433 євро щомісяця.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 15:56
У Німеччині стартував проєкт з базовим доходом,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині стартував проєкт з базовим доходом, платитимуть 1433 євро щомісяця.
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:56
Это не та сумма, которая сильно повлияет. Кто работал, тот и дальше будет работать, дополнительные деньги отложит или потратит с умом, а ленивые не станут работать больше или меньше, эти деньги тупо про_рут.
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:01
думаю, що суть в економії на адмініструванні соціальної допомоги,
ті хто на сидить роками на соціалі, і так його про_рут.
Ще може бути ефект підвищення продуктивності праці, так як кому не цікаво працювати, не будуть ходити на роботу з підпалки та звільнять місце для людей із вищою мотивацією.
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