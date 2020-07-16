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У Німеччині стартував
проєкт з базовим доходом,...

У Німеччині стартував проєкт з базовим доходом,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:56

У Німеччині стартував проєкт з базовим доходом,...

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині стартувало перше в історії країни довгострокове дослідження безумовного (гарантованого) базового доходу.

Дивися повний текст У Німеччині стартував проєкт з базовим доходом, платитимуть 1433 євро щомісяця.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:56

Это не та сумма, которая сильно повлияет. Кто работал, тот и дальше будет работать, дополнительные деньги отложит или потратит с умом, а ленивые не станут работать больше или меньше, эти деньги тупо про_рут.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 16:01

  Lady_N написав:Это не та сумма, которая сильно повлияет. Кто работал, тот и дальше будет работать, дополнительные деньги отложит или потратит с умом, а ленивые не станут работать больше или меньше, эти деньги тупо про_рут.

думаю, що суть в економії на адмініструванні соціальної допомоги,
ті хто на сидить роками на соціалі, і так його про_рут.
Ще може бути ефект підвищення продуктивності праці, так як кому не цікаво працювати, не будуть ходити на роботу з підпалки та звільнять місце для людей із вищою мотивацією.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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