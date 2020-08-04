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Буча или Вышгород,
куда лучше переехать?

Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 16:16

Буча или Вышгород, куда лучше переехать?

Всем привет) Хочу переехать жить в пригород, расскажите подробнее о этих городах, о преимуществах и недостатках жизни в них...
Буду признателен за дельные советы.
Помещик
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:42

  Помещик написав:Всем привет) Хочу переехать жить в пригород, расскажите подробнее о этих городах, о преимуществах и недостатках жизни в них...
Буду признателен за дельные советы.

Вышгород. Удобней добираться до Киева.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:36

  stm написав:
  Помещик написав:Всем привет) Хочу переехать жить в пригород, расскажите подробнее о этих городах, о преимуществах и недостатках жизни в них...
Буду признателен за дельные советы.

Вышгород. Удобней добираться до Киева.

И рыба свежая,как в Украинке) у Бучи из плюсов-лагерь рядом.Как говорят не зарекайся
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:43

Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?

квартиру в Броварах.
У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору... :)). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є... :) Пречудовий краєвид з лоджії!
Зображення
Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..! ;)
Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:34

  Bobua написав:квартиру в Броварах....

И плюс кладбище рядом. Memento mori
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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