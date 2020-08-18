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"Київміськбуд" відновив
будівництво на шести ЖК "Укрбуду"

"Київміськбуд" відновив будівництво на шести ЖК "Укрбуду"
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 16:57

"Київміськбуд" відновив будівництво на шести ЖК "Укрбуду"

Пропонуємо до обговорення:
Холдингова компанія "Київміськбуд" розпочала будівельні роботи на 6 майданчиках раніше прийнятих об’єктів корпорації "Укрбуд".

Дивися повний текст \"Київміськбуд\" відновив будівництво на шести ЖК \"Укрбуду\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 16:57

на долго ли? И кто будет за это все платить, инвесторы Киевгорстроя?
aygustov
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