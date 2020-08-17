45% працюючих українців не зможуть вийти на пенсію в 60 років.
Дивися повний текст Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:15
Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії - ЗМІ.
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:15
Если гражданин не набрал необходимый стаж и отказался от оформления пенсии будет ли пенсинный фонд возвращать обратно выплаченные отчисления? Или этого нужно будет добиваться в судебном порядке?
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|