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Чому українці в 60 років ризикують
залишитися без пенсії...

Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:15

Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
45% працюючих українців не зможуть вийти на пенсію в 60 років.

Дивися повний текст Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:15

Если гражданин не набрал необходимый стаж и отказался от оформления пенсии будет ли пенсинный фонд возвращать обратно выплаченные отчисления? Или этого нужно будет добиваться в судебном порядке?
hlaaluu
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