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Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:15
Пропонуємо до обговорення:
45% працюючих українців не зможуть вийти на пенсію в 60 років.
Дивися повний текст Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії - ЗМІ
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R2
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:15
Если гражданин не набрал необходимый стаж и отказался от оформления пенсии будет ли пенсинный фонд возвращать обратно выплаченные отчисления? Или этого нужно будет добиваться в судебном порядке?
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hlaaluu
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:26
hlaaluu написав:
Если гражданин не набрал необходимый стаж и отказался от оформления пенсии будет ли пенсинный фонд возвращать обратно выплаченные отчисления? Или этого нужно будет добиваться в судебном порядке?
нет: ибо платить отчисления в ПФ -- это обязанность, а не право и эти отчисления "отчислянту" не принадлежат.
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_hunter
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:46
_hunter
скорее не "обязанность", а узаконенное вымогательство - так как отказаться нет возможности
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hlaaluu
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:47
hlaaluu написав:
Если гражданин не набрал необходимый стаж и отказался от оформления пенсии будет ли пенсинный фонд возвращать обратно выплаченные отчисления? Или этого нужно будет добиваться в судебном порядке?
У нас солидарная пенсионная система.
Устал уже писать и объяснять об этом.
Потрудитесь сами изучить этот вопрос, прежде чем писать, подобные опусы
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pesikot
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:48
hlaaluu написав:_hunter
скорее не "обязанность", а узаконенное вымогательство - так как отказаться нет возможности
Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:56
pesikot написав:
У нас солидарная пенсионная система.
Устал уже писать и объяснять об этом.
Потрудитесь сами изучить этот вопрос, прежде чем писать, подобные опусы
Так не пишите очевидные вещи - все знают что у нас солидарная система. Но если человек внес свою лепту в эту систему и потом ничего не получил, потому-что что-то там не доработал - это уже как-то не солидарно ...
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hlaaluu
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:59
hlaaluu написав: pesikot написав: hlaaluu написав:
Если гражданин не набрал необходимый стаж и отказался от оформления пенсии будет ли пенсинный фонд возвращать обратно выплаченные отчисления? Или этого нужно будет добиваться в судебном порядке?
У нас солидарная пенсионная система.
Устал уже писать и объяснять об этом.
Потрудитесь сами изучить этот вопрос, прежде чем писать, подобные опусы
Так не пишите очевидные вещи - все знают что у нас солидарная система. Но если человек внес свою лепту в эту систему и потом ничего не получил, потому-что что-то там не доработал - это уже как-то не солидарно ...
Очевидно, вы таки не понимаете, что такое солидарная система. Фактически, это просто целевой налог. В принципе не предусматривается никакого счета отчислений и обязательств их вернуть.
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Faceless
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:01
Ой+ написав:
Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.
Ну а как тому человеку который скажем 10 лет платил в ПФ, а затем не получил ничего и эти 10 лет он кормил пенсионеров?
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hlaaluu
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:03
Faceless написав:
Очевидно, вы таки не понимаете, что такое солидарная система. Фактически, это просто целевой налог. В принципе не предусматривается никакого счета отчислений и обязательств их вернуть.[/quote]
Вы понимаете ЕСВ как налог, я понимаю ЕСВ как страхование.
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hlaaluu
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