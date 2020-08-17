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Чому українці в 60 років ризикують
залишитися без пенсії...

Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:15

Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
45% працюючих українців не зможуть вийти на пенсію в 60 років.

Дивися повний текст Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:15

Если гражданин не набрал необходимый стаж и отказался от оформления пенсии будет ли пенсинный фонд возвращать обратно выплаченные отчисления? Или этого нужно будет добиваться в судебном порядке?
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:26

  hlaaluu написав:Если гражданин не набрал необходимый стаж и отказался от оформления пенсии будет ли пенсинный фонд возвращать обратно выплаченные отчисления? Или этого нужно будет добиваться в судебном порядке?

нет: ибо платить отчисления в ПФ -- это обязанность, а не право и эти отчисления "отчислянту" не принадлежат.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:46

_hunter
скорее не "обязанность", а узаконенное вымогательство - так как отказаться нет возможности
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:47

  hlaaluu написав:Если гражданин не набрал необходимый стаж и отказался от оформления пенсии будет ли пенсинный фонд возвращать обратно выплаченные отчисления? Или этого нужно будет добиваться в судебном порядке?

У нас солидарная пенсионная система.
Устал уже писать и объяснять об этом.

Потрудитесь сами изучить этот вопрос, прежде чем писать, подобные опусы
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pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:48

  hlaaluu написав:_hunter
скорее не "обязанность", а узаконенное вымогательство - так как отказаться нет возможности


Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:56

  pesikot написав:У нас солидарная пенсионная система.
Устал уже писать и объяснять об этом.

Потрудитесь сами изучить этот вопрос, прежде чем писать, подобные опусы


Так не пишите очевидные вещи - все знают что у нас солидарная система. Но если человек внес свою лепту в эту систему и потом ничего не получил, потому-что что-то там не доработал - это уже как-то не солидарно ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:59

Re: Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії

hlaaluu написав:
  pesikot написав:
  hlaaluu написав:Если гражданин не набрал необходимый стаж и отказался от оформления пенсии будет ли пенсинный фонд возвращать обратно выплаченные отчисления? Или этого нужно будет добиваться в судебном порядке?

У нас солидарная пенсионная система.
Устал уже писать и объяснять об этом.

Потрудитесь сами изучить этот вопрос, прежде чем писать, подобные опусы


Так не пишите очевидные вещи - все знают что у нас солидарная система. Но если человек внес свою лепту в эту систему и потом ничего не получил, потому-что что-то там не доработал - это уже как-то не солидарно ...
Очевидно, вы таки не понимаете, что такое солидарная система. Фактически, это просто целевой налог. В принципе не предусматривается никакого счета отчислений и обязательств их вернуть.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:01

  Ой+ написав:Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.


Ну а как тому человеку который скажем 10 лет платил в ПФ, а затем не получил ничего и эти 10 лет он кормил пенсионеров?
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:03

  Faceless написав:
Очевидно, вы таки не понимаете, что такое солидарная система. Фактически, это просто целевой налог. В принципе не предусматривается никакого счета отчислений и обязательств их вернуть.[/quote]

Вы понимаете ЕСВ как налог, я понимаю ЕСВ как страхование.
hlaaluu
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