|
|
|
Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 18:06
hlaaluu написав: Faceless написав:
Очевидно, вы таки не понимаете, что такое солидарная система. Фактически, это просто целевой налог. В принципе не предусматривается никакого счета отчислений и обязательств их вернуть.
Вы понимаете ЕСВ как налог, я понимаю ЕСВ как страхование.
Была бы накопительная пенсионная система, было бы страхование. А так - те, кто работают сейчас, сбрасываются на пенсии текущим пенсионерам, с обещалкой, что потом кто-то сбросится им. То, что в законодательстве названо системой социального страхования, на самом деле никакого отношения к страхованию не имеет.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27816
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 6651 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|159
|
|
|19
|969
|
|
|3
|224
|
|