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Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 18:06
hlaaluu написав: Faceless написав:
Очевидно, вы таки не понимаете, что такое солидарная система. Фактически, это просто целевой налог. В принципе не предусматривается никакого счета отчислений и обязательств их вернуть.
Вы понимаете ЕСВ как налог, я понимаю ЕСВ как страхование.
Была бы накопительная пенсионная система, было бы страхование. А так - те, кто работают сейчас, сбрасываются на пенсии текущим пенсионерам, с обещалкой, что потом кто-то сбросится им. То, что в законодательстве названо системой социального страхования, на самом деле никакого отношения к страхованию не имеет.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:40
hlaaluu написав: pesikot написав:
У нас солидарная пенсионная система.
Устал уже писать и объяснять об этом.
Потрудитесь сами изучить этот вопрос, прежде чем писать, подобные опусы
Так не пишите очевидные вещи - все знают что у нас солидарная система. Но если человек внес свою лепту в эту систему и потом ничего не получил, потому-что что-то там не доработал - это уже как-то не солидарно ...
А первые пенсионеры десятилетия назад получили пенсии за которые никто лепту не вносил.
Система FIFO - первые в очереди получают без внесения своей доли, последние - вносят свою долю и ничего не получают. В целом баланс Вселенной не нарушен.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:42
hlaaluu написав: Ой+ написав:
Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.
Ну а как тому человеку который скажем 10 лет платил в ПФ, а затем не получил ничего и эти 10 лет он кормил пенсионеров?
Да. Я кормил уток на пруду, моя жена кормила сына, кто-то кормит пенсионеров.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:27
Dear_Sir написав: hlaaluu написав: Ой+ написав:
Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.
Ну а как тому человеку который скажем 10 лет платил в ПФ, а затем не получил ничего и эти 10 лет он кормил пенсионеров?
Да. Я кормил уток на пруду, моя жена кормила сына, кто-то кормит пенсионеров.
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