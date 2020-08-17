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Чому українці в 60 років ризикують
залишитися без пенсії...

Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:06

Re: Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії

hlaaluu написав:
  Faceless написав:Очевидно, вы таки не понимаете, что такое солидарная система. Фактически, это просто целевой налог. В принципе не предусматривается никакого счета отчислений и обязательств их вернуть.


Вы понимаете ЕСВ как налог, я понимаю ЕСВ как страхование.
Была бы накопительная пенсионная система, было бы страхование. А так - те, кто работают сейчас, сбрасываются на пенсии текущим пенсионерам, с обещалкой, что потом кто-то сбросится им. То, что в законодательстве названо системой социального страхования, на самом деле никакого отношения к страхованию не имеет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:21

А смысл надеяться на пенсию? Неужели сегодняшние 1800 грн кого-то спасают :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:40

  hlaaluu написав:
  pesikot написав:У нас солидарная пенсионная система.
Устал уже писать и объяснять об этом.

Потрудитесь сами изучить этот вопрос, прежде чем писать, подобные опусы


Так не пишите очевидные вещи - все знают что у нас солидарная система. Но если человек внес свою лепту в эту систему и потом ничего не получил, потому-что что-то там не доработал - это уже как-то не солидарно ...


А первые пенсионеры десятилетия назад получили пенсии за которые никто лепту не вносил. :mrgreen:
Система FIFO - первые в очереди получают без внесения своей доли, последние - вносят свою долю и ничего не получают. В целом баланс Вселенной не нарушен.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:42

  hlaaluu написав:
  Ой+ написав:Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.


Ну а как тому человеку который скажем 10 лет платил в ПФ, а затем не получил ничего и эти 10 лет он кормил пенсионеров?

Да. Я кормил уток на пруду, моя жена кормила сына, кто-то кормит пенсионеров.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:27

  Dear_Sir написав:
  hlaaluu написав:
  Ой+ написав:Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.


Ну а как тому человеку который скажем 10 лет платил в ПФ, а затем не получил ничего и эти 10 лет он кормил пенсионеров?

Да. Я кормил уток на пруду, моя жена кормила сына, кто-то кормит пенсионеров.

Ору :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 20:07

  Dear_Sir написав:
  hlaaluu написав:
  Ой+ написав:Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.


Ну а как тому человеку который скажем 10 лет платил в ПФ, а затем не получил ничего и эти 10 лет он кормил пенсионеров?

Да. Я кормил уток на пруду, моя жена кормила сына, кто-то кормит пенсионеров.


Колись пенсіонери годували цих "кто-то". В мене ідея, щоб пенсія не була абстракцією і ЄСВ також, частину ЄСВ перераховувати своїм рідним батькам через ПФУ. Тоді і батьки-пенси би знали чому в них мала пенсія, якщо діти в тіні чи сачкують, а не тільки кляли президента та депутатів. А держава мала би гарантувати мінімум - ту ж 1800, за які уявіть собі дехто живе, а то і ще дітям уділяє.
п. hlaaluu не має зовсім близьких родичів пенсійного віку?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 20:56

Одне слово, мо́лоді на пенсію надіятися не можна. Треба починати відкладати гроші на старість уже з першої зарплати. Бо сьогодні вже є пенсіонери, які риються в баках зі сміттям, шукаючи рештки їжі.
consulaugur
 
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