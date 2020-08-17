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Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 18:06
hlaaluu написав: Faceless написав:
Очевидно, вы таки не понимаете, что такое солидарная система. Фактически, это просто целевой налог. В принципе не предусматривается никакого счета отчислений и обязательств их вернуть.
Вы понимаете ЕСВ как налог, я понимаю ЕСВ как страхование.
Была бы накопительная пенсионная система, было бы страхование. А так - те, кто работают сейчас, сбрасываются на пенсии текущим пенсионерам, с обещалкой, что потом кто-то сбросится им. То, что в законодательстве названо системой социального страхования, на самом деле никакого отношения к страхованию не имеет.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:40
hlaaluu написав: pesikot написав:
У нас солидарная пенсионная система.
Устал уже писать и объяснять об этом.
Потрудитесь сами изучить этот вопрос, прежде чем писать, подобные опусы
Так не пишите очевидные вещи - все знают что у нас солидарная система. Но если человек внес свою лепту в эту систему и потом ничего не получил, потому-что что-то там не доработал - это уже как-то не солидарно ...
А первые пенсионеры десятилетия назад получили пенсии за которые никто лепту не вносил.
Система FIFO - первые в очереди получают без внесения своей доли, последние - вносят свою долю и ничего не получают. В целом баланс Вселенной не нарушен.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:42
hlaaluu написав: Ой+ написав:
Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.
Ну а как тому человеку который скажем 10 лет платил в ПФ, а затем не получил ничего и эти 10 лет он кормил пенсионеров?
Да. Я кормил уток на пруду, моя жена кормила сына, кто-то кормит пенсионеров.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:27
Dear_Sir написав: hlaaluu написав: Ой+ написав:
Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.
Ну а как тому человеку который скажем 10 лет платил в ПФ, а затем не получил ничего и эти 10 лет он кормил пенсионеров?
Да. Я кормил уток на пруду, моя жена кормила сына, кто-то кормит пенсионеров.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 20:07
Dear_Sir написав: hlaaluu написав: Ой+ написав:
Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.
Ну а как тому человеку который скажем 10 лет платил в ПФ, а затем не получил ничего и эти 10 лет он кормил пенсионеров?
Да. Я кормил уток на пруду, моя жена кормила сына, кто-то кормит пенсионеров.
Колись пенсіонери годували цих "кто-то". В мене ідея, щоб пенсія не була абстракцією і ЄСВ також, частину ЄСВ перераховувати своїм рідним батькам через ПФУ. Тоді і батьки-пенси би знали чому в них мала пенсія, якщо діти в тіні чи сачкують, а не тільки кляли президента та депутатів. А держава мала би гарантувати мінімум - ту ж 1800, за які уявіть собі дехто живе, а то і ще дітям уділяє.
п. hlaaluu не має зовсім близьких родичів пенсійного віку?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 20:56
Одне слово, мо́лоді на пенсію надіятися не можна. Треба починати відкладати гроші на старість уже з першої зарплати. Бо сьогодні вже є пенсіонери, які риються в баках зі сміттям, шукаючи рештки їжі.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 21:39
Ой+ написав: hlaaluu написав:_hunter
скорее не "обязанность", а узаконенное вымогательство - так как отказаться нет возможности
Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.
Відмовитись -- дуже легко.
Всій країні.
Просто діти утримуватимуть тата й маму напряму.
І всі разом -- мізерну частку бездітних.
Бо нині ситуація вкрай нездорова...
Втрачений зв'язок поколінь, втрачений розумний підхід до витрат, втрачена логіка, втрачена совість гастарбайтерів... Все втрачено.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Додано: Чет 20 сер, 2020 21:50
Идеально придумали!
А государство которое имеет налогов с каждого гражданина 19,5 %ндфл+22% единый социальный + 20%ндс + акцизные товары, не зажралось ли государство с каждого гражданина лупить 61.5% от его доходов?!
А тут оказывается что на пенсию не заработала!!
Может хлебалку чиновникам перевязать и уйти в черную?
И этот цирк ради того что бы получить 70уё и прожить пару лет бедствуя?
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Додано: Чет 20 сер, 2020 21:54
Bobua написав: Ой+ написав:
Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.
Відмовитись -- дуже легко.
Всій країні.
Просто діти утримуватимуть тата й маму напряму.
І всі разом -- мізерну частку бездітних.
Бо нині ситуація вкрай нездорова...
Втрачений зв'язок поколінь, втрачений розумний підхід до витрат, втрачена логіка, втрачена совість гастарбайтерів... Все втрачено.
Исключительно верные мысли, только если бы раньше, соборно и в правильном направлении.
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