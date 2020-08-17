посмотрите статистику сколько на самом деле людей живут только на этих 1800 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 23:02
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:05
Re: Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії
Давайте уже сделаем как в Китае ?
Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .
Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .
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