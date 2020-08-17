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Чому українці в 60 років ризикують
залишитися без пенсії...

Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:02

  fler написав:А смысл надеяться на пенсию? Неужели сегодняшние 1800 грн кого-то спасают :roll:

посмотрите статистику сколько на самом деле людей живут только на этих 1800 грн :cry:
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:05

Re: Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії

Давайте уже сделаем как в Китае ?
Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .
Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .
yama
 
Повідомлень: 2598
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4899 раз.
Подякували: 533 раз.
 
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1
  #<123
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