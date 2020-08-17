посмотрите статистику сколько на самом деле людей живут только на этих 1800 грн
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Додано: Чет 20 сер, 2020 23:02
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:05
Re: Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії
Давайте уже сделаем как в Китае ?
Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .
Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:22
Посчитайте "на пальцах" - у нас около 50% населения трудится и около 15% получает пенсию. В среднем выплата по 1200 гр в месяц, то есть один трудящийся кормит полтора пенсионера. И в итоге получаем что только 25% (половина) кормят пенсионеров, а остальное куда девается? Получается вполне реальная сумма минимальной пенсии - 3500-4000 грн. Неплохо да? И это еще не посчитали взносы от сделок, от покупки авто и т.д. и т.п. Как по мне ПФ - это такая себе копилка собранная под благовидным предлогом и тратящаяся непонятно куда ...
И на Ваш вопрос - у меня мало осталось родственников пенсионеров - у нас в стране пенсионеры долго не живут (средняя продолжительность жизни - 72 года).
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:48
В Польше после войны так и сделали, но для этого нужны "национальная идея" и чрезвычайное доверие "властям". Ни первого ни второго сейчас нет.
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