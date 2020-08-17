RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому українці в 60 років ризикують
залишитися без пенсії...

Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:02

  fler написав:А смысл надеяться на пенсию? Неужели сегодняшние 1800 грн кого-то спасают :roll:

посмотрите статистику сколько на самом деле людей живут только на этих 1800 грн :cry:
yama
 
Повідомлень: 2598
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4899 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:05

Re: Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії

Давайте уже сделаем как в Китае ?
Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .
Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .
yama
 
Повідомлень: 2598
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4899 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:22

  Ой+ написав:Колись пенсіонери годували цих "кто-то". В мене ідея, щоб пенсія не була абстракцією і ЄСВ також, частину ЄСВ перераховувати своїм рідним батькам через ПФУ. Тоді і батьки-пенси би знали чому в них мала пенсія, якщо діти в тіні чи сачкують, а не тільки кляли президента та депутатів. А держава мала би гарантувати мінімум - ту ж 1800, за які уявіть собі дехто живе, а то і ще дітям уділяє.
п. hlaaluu не має зовсім близьких родичів пенсійного віку?


Посчитайте "на пальцах" - у нас около 50% населения трудится и около 15% получает пенсию. В среднем выплата по 1200 гр в месяц, то есть один трудящийся кормит полтора пенсионера. И в итоге получаем что только 25% (половина) кормят пенсионеров, а остальное куда девается? Получается вполне реальная сумма минимальной пенсии - 3500-4000 грн. Неплохо да? И это еще не посчитали взносы от сделок, от покупки авто и т.д. и т.п. Как по мне ПФ - это такая себе копилка собранная под благовидным предлогом и тратящаяся непонятно куда ...
И на Ваш вопрос - у меня мало осталось родственников пенсионеров - у нас в стране пенсионеры долго не живут (средняя продолжительность жизни - 72 года).
hlaaluu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 196
З нами з: 27.02.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:48

  ruvex написав:
  Bobua написав:
  Ой+ написав:Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.


Відмовитись -- дуже легко.
Всій країні.
Просто діти утримуватимуть тата й маму напряму.
І всі разом -- мізерну частку бездітних.

Бо нині ситуація вкрай нездорова... :(
Втрачений зв'язок поколінь, втрачений розумний підхід до витрат, втрачена логіка, втрачена совість гастарбайтерів... Все втрачено.

Исключительно верные мысли, только если бы раньше, соборно и в правильном направлении.

В Польше после войны так и сделали, но для этого нужны "национальная идея" и чрезвычайное доверие "властям". Ни первого ни второго сейчас нет.
_hunter
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому не індексують пенсії працюючим пенсіонерам -...
R2 » Чет 20 сер, 2020 13:25
2 356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 15:26
vedulan
У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу... 1, 2
R2 » Сер 19 сер, 2020 09:19
19 1021
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 16:44
Faceless
ТОП-5 країн, у яких українці найчастіше відкривають...
R2 » Пон 17 сер, 2020 17:07
3 237
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 23:02
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88794)
21.08.2020 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.