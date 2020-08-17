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Чому українці в 60 років ризикують
залишитися без пенсії...

Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:05

Re: Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії

Давайте уже сделаем как в Китае ?
Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .
Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:22

  Ой+ написав:Колись пенсіонери годували цих "кто-то". В мене ідея, щоб пенсія не була абстракцією і ЄСВ також, частину ЄСВ перераховувати своїм рідним батькам через ПФУ. Тоді і батьки-пенси би знали чому в них мала пенсія, якщо діти в тіні чи сачкують, а не тільки кляли президента та депутатів. А держава мала би гарантувати мінімум - ту ж 1800, за які уявіть собі дехто живе, а то і ще дітям уділяє.
п. hlaaluu не має зовсім близьких родичів пенсійного віку?


Посчитайте "на пальцах" - у нас около 50% населения трудится и около 15% получает пенсию. В среднем выплата по 1200 гр в месяц, то есть один трудящийся кормит полтора пенсионера. И в итоге получаем что только 25% (половина) кормят пенсионеров, а остальное куда девается? Получается вполне реальная сумма минимальной пенсии - 3500-4000 грн. Неплохо да? И это еще не посчитали взносы от сделок, от покупки авто и т.д. и т.п. Как по мне ПФ - это такая себе копилка собранная под благовидным предлогом и тратящаяся непонятно куда ...
И на Ваш вопрос - у меня мало осталось родственников пенсионеров - у нас в стране пенсионеры долго не живут (средняя продолжительность жизни - 72 года).
hlaaluu
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:48

  ruvex написав:
  Bobua написав:
  Ой+ написав:Як відмовитись? В нас солідарна система, а з відрахувань фінансують пенсії батьків, бабусів і дідусів. Якщо скасувати відрахування, то потрібно одночасно зразу скасовувати пенсії.


Відмовитись -- дуже легко.
Всій країні.
Просто діти утримуватимуть тата й маму напряму.
І всі разом -- мізерну частку бездітних.

Бо нині ситуація вкрай нездорова... :(
Втрачений зв'язок поколінь, втрачений розумний підхід до витрат, втрачена логіка, втрачена совість гастарбайтерів... Все втрачено.

Исключительно верные мысли, только если бы раньше, соборно и в правильном направлении.

В Польше после войны так и сделали, но для этого нужны "национальная идея" и чрезвычайное доверие "властям". Ни первого ни второго сейчас нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:52

  yama написав:Давайте уже сделаем как в Китае ?
Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .
Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .

Во-первых: в Китае с пенсиями все несколько сложнее.
Во-вторых: "а им-то за что?" -- человек всю жизнь прожил как та стрекоза из басни (наслаждаясь child-free жизнью), а потом говорит такой -- "а-нука все быстренько мне на пенсию сбросились"...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:58

  hlaaluu написав:
  Ой+ написав:Колись пенсіонери годували цих "кто-то". В мене ідея, щоб пенсія не була абстракцією і ЄСВ також, частину ЄСВ перераховувати своїм рідним батькам через ПФУ. Тоді і батьки-пенси би знали чому в них мала пенсія, якщо діти в тіні чи сачкують, а не тільки кляли президента та депутатів. А держава мала би гарантувати мінімум - ту ж 1800, за які уявіть собі дехто живе, а то і ще дітям уділяє.
п. hlaaluu не має зовсім близьких родичів пенсійного віку?


Посчитайте "на пальцах" - у нас около 50% населения трудится и около 15% получает пенсию. В среднем выплата по 1200 гр в месяц, то есть один трудящийся кормит полтора пенсионера. И в итоге получаем что только 25% (половина) кормят пенсионеров, а остальное куда девается? Получается вполне реальная сумма минимальной пенсии - 3500-4000 грн. Неплохо да? И это еще не посчитали взносы от сделок, от покупки авто и т.д. и т.п. Как по мне ПФ - это такая себе копилка собранная под благовидным предлогом и тратящаяся непонятно куда ...
И на Ваш вопрос - у меня мало осталось родственников пенсионеров - у нас в стране пенсионеры долго не живут (средняя продолжительность жизни - 72 года).

У вас что-то с цЫфирями "не то":
https://finance.liga.net/personal/novos ... 10-000-grn
-- пенсионеров примерно треть населения. И в итоге получается, что примерно один работник кормит примерно одного пенсионера. ЕСВ сейчас примерно треть зарплаты. А большая часть народа -- работает за "околоминималку" -- вот оно где-то и получается -- то, что имеем...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:16

  _hunter написав:
  yama написав:Давайте уже сделаем как в Китае ?
Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .
Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .

Во-первых: в Китае с пенсиями все несколько сложнее.
Во-вторых: "а им-то за что?" -- человек всю жизнь прожил как та стрекоза из басни (наслаждаясь child-free жизнью), а потом говорит такой -- "а-нука все быстренько мне на пенсию сбросились"...

не пиз..те! Что вы знаете про жизнь чаилд фри и причины такого выбора???!!! Сколько многодетных стрекоз - плодятся, как кролики и болт забивают на детей, скачут с пестика на пестик всю жизнь!
Наркоманы, алкашня, убийцы и всякие антисоцэлетемнты, тунеядцы и тд - это ДЕТИ чьих-то НЕ чаилд фри! А их родителей содержат как раз много работающих чаилд фри.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:21

Re: Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії

yama написав:Давайте уже сделаем как в Китае ?
Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .
Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .


Тут сразу будет конфликт, о котором начался разговор выше - люди платили ЕСВ в обмен на некоторые гарантии, что потом смогут получать пенсии. Тут, получается, они выполняли обязательства со своей стороны, но уже вообще ничего не получат? Ну, допустим, это вполне ещё просто предложить тем, кому до пенсии далеко - им требовать назад нечего, система то не накопительная, с них снимается обязанность уплаты ЕСВ (причём работодатель обязан эту сумму добавить к выплатам ЗП), но им потом никто ничего не должен. А как быть с теми, кто уже в предпенсионном возрасте, возможно, специально дорабатывал, чтобы был стаж больше? Платить им не с чего. В Туркменистане такое проделали, но это ж не те примеры, которые стоит наследовать.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:29

  _hunter написав:
  yama написав:Давайте уже сделаем как в Китае ?
Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .
Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .

Во-первых: в Китае с пенсиями все несколько сложнее.
Во-вторых: "а им-то за что?" -- человек всю жизнь прожил как та стрекоза из басни (наслаждаясь child-free жизнью), а потом говорит такой -- "а-нука все быстренько мне на пенсию сбросились"...


якось так різко і швидко вирішуєте всі питання, навіть не намагаючися вникнути чому у людей так сталося - може вони не могли мати дітей, чи них були діти, але померли чи загинули? ну нехай так, буде по вашому. тільки разом з тим слід припинити будь-які виплати на дітей, ну "їм то за що"? розказати чи самі здогадаєтеся з чиїх коштів (податків) в т.ч. виплачуються ці гроші?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:29

  vetka написав:
  _hunter написав:
  yama написав:Давайте уже сделаем как в Китае ?
Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .
Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .

Во-первых: в Китае с пенсиями все несколько сложнее.
Во-вторых: "а им-то за что?" -- человек всю жизнь прожил как та стрекоза из басни (наслаждаясь child-free жизнью), а потом говорит такой -- "а-нука все быстренько мне на пенсию сбросились"...

не пиз..те! Что вы знаете про жизнь чаилд фри и причины такого выбора???!!! Сколько многодетных стрекоз - плодятся, как кролики и болт забивают на детей, скачут с пестика на пестик всю жизнь!
Наркоманы, алкашня, убийцы и всякие антисоцэлетемнты, тунеядцы и тд - это ДЕТИ чьих-то НЕ чаилд фри! А их родителей содержат как раз много работающих чаилд фри.

Вы комент, на который мой комент был прочитайте, перед тем, как слюной брызгать...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:34

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  yama написав:Давайте уже сделаем как в Китае ?
Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .
Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .

Во-первых: в Китае с пенсиями все несколько сложнее.
Во-вторых: "а им-то за что?" -- человек всю жизнь прожил как та стрекоза из басни (наслаждаясь child-free жизнью), а потом говорит такой -- "а-нука все быстренько мне на пенсию сбросились"...


якось так різко і швидко вирішуєте всі питання, навіть не намагаючися вникнути чому у людей так сталося - може вони не могли мати дітей, чи них були діти, але померли чи загинули? ну нехай так, буде по вашому. тільки разом з тим слід припинити будь-які виплати на дітей, ну "їм то за що"? розказати чи самі здогадаєтеся з чиїх коштів (податків) в т.ч. виплачуються ці гроші?

В посте, на который я отвечал нет ни слова про "намагаючися вникнути" -- там все просто: "нет ребенка -- получаешь содержание за счет государства".
Кстати: никаких "выплат на ребенка" в Китае и так нет (не было до текущего года).
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