Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...

Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:21

yama написав: Давайте уже сделаем как в Китае ?

Пенсию дают только тем старикам у которых официально нету детей .

Честно и справедливо и в распределении моих денег ( в передаче их ) для моих родителей НЕ будет участвовать чья-то мохнатая рука чиновника которая будет забирать свой процент , напрямую своим родителям дам .

Тут сразу будет конфликт, о котором начался разговор выше - люди платили ЕСВ в обмен на некоторые гарантии, что потом смогут получать пенсии. Тут, получается, они выполняли обязательства со своей стороны, но уже вообще ничего не получат? Ну, допустим, это вполне ещё просто предложить тем, кому до пенсии далеко - им требовать назад нечего, система то не накопительная, с них снимается обязанность уплаты ЕСВ (причём работодатель обязан эту сумму добавить к выплатам ЗП), но им потом никто ничего не должен. А как быть с теми, кто уже в предпенсионном возрасте, возможно, специально дорабатывал, чтобы был стаж больше? Платить им не с чего. В Туркменистане такое проделали, но это ж не те примеры, которые стоит наследовать.