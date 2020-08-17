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Чому українці в 60 років ризикують
залишитися без пенсії...

Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:54

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:Во-первых: в Китае с пенсиями все несколько сложнее.
Во-вторых: "а им-то за что?" -- человек всю жизнь прожил как та стрекоза из басни (наслаждаясь child-free жизнью), а потом говорит такой -- "а-нука все быстренько мне на пенсию сбросились"...


якось так різко і швидко вирішуєте всі питання, навіть не намагаючися вникнути чому у людей так сталося - може вони не могли мати дітей, чи них були діти, але померли чи загинули? ну нехай так, буде по вашому. тільки разом з тим слід припинити будь-які виплати на дітей, ну "їм то за що"? розказати чи самі здогадаєтеся з чиїх коштів (податків) в т.ч. виплачуються ці гроші?

В посте, на который я отвечал нет ни слова про "намагаючися вникнути" -- там все просто: "нет ребенка -- получаешь содержание за счет государства".
Кстати: никаких "выплат на ребенка" в Китае и так нет (не было до текущего года).


але ж "їм то за що" ви ж написали? саме так - немає дитини - держава допоможе. навіть не розбираючися в причинах того, чому в конкретної особи немає дітей. а хоча б тому що ця особа в свій час сплачували податки, на які робилися виплати на дітей, утримулися державні дитячі садки, школи, вузи і т.д. фактично ця людина опосередковано витрачалася на цих дітей. немає нічого поганого в тому, що колись ці діти будуть утримувати цю людину. і це ще не факт, ще потрібно щоб та людина дожила до пенсії, і якщо доживе, то ще не відомо скільки вона років на ній протягне. а діти як не крути утримуються вже, до повноліття (школа) а то і більше (вуз).
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:59

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:якось так різко і швидко вирішуєте всі питання, навіть не намагаючися вникнути чому у людей так сталося - може вони не могли мати дітей, чи них були діти, але померли чи загинули? ну нехай так, буде по вашому. тільки разом з тим слід припинити будь-які виплати на дітей, ну "їм то за що"? розказати чи самі здогадаєтеся з чиїх коштів (податків) в т.ч. виплачуються ці гроші?

В посте, на который я отвечал нет ни слова про "намагаючися вникнути" -- там все просто: "нет ребенка -- получаешь содержание за счет государства".
Кстати: никаких "выплат на ребенка" в Китае и так нет (не было до текущего года).


але ж "їм то за що" ви ж написали? саме так - немає дитини - держава допоможе. навіть не розбираючися в причинах того, чому в конкретної особи немає дітей. а хоча б тому що ця особа в свій час сплачували податки, на які робилися виплати на дітей, утримулися державні дитячі садки, школи, вузи і т.д. фактично ця людина опосередковано витрачалася на цих дітей. немає нічого поганого в тому, що колись ці діти будуть утримувати цю людину. і це ще не факт, ще потрібно щоб та людина дожила до пенсії, і якщо доживе, то ще не відомо скільки вона років на ній протягне. а діти як не крути утримуються вже, до повноліття (школа) а то і більше (вуз).

Еще раз -- _внимательно_ почитайте о какой стране идет речь.
И раз уж вы так уцепились за выплаты -- подскажите, как мне получить налоговые вычеты -- если мой ребенок ходил в частный садик, потом пошел в частный же лицей, а потом пошел на в ВУЗ "на платное" (или, о ужас, уехал учиться "за рубеж")?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:05

  _hunter написав:Еще раз -- _внимательно_ почитайте о какой стране идет речь.
И раз уж вы так уцепились за выплаты -- подскажите, как мне получить налоговые вычеты -- если мой ребенок ходил в частный садик, потом пошел в частный же лицей, а потом пошел на в ВУЗ "на платное" (или, о ужас, уехал учиться "за рубеж")?

При чем тут страна! Вы писали, что бездетные всю жизнь живут припеваючи и порхают, как стрекоза в басне! Ваши слова??? Ваши! А я вам говорю, что не хер рассуждать не знаю истинную причину бездетности!
ПС. и на счет - им то за что. А что пенсия платится только за, что кто-то заделал ребенка и кто-то его родил????
Востаннє редагувалось vetka в П'ят 21 сер, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:18

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:В посте, на который я отвечал нет ни слова про "намагаючися вникнути" -- там все просто: "нет ребенка -- получаешь содержание за счет государства".
Кстати: никаких "выплат на ребенка" в Китае и так нет (не было до текущего года).


але ж "їм то за що" ви ж написали? саме так - немає дитини - держава допоможе. навіть не розбираючися в причинах того, чому в конкретної особи немає дітей. а хоча б тому що ця особа в свій час сплачували податки, на які робилися виплати на дітей, утримулися державні дитячі садки, школи, вузи і т.д. фактично ця людина опосередковано витрачалася на цих дітей. немає нічого поганого в тому, що колись ці діти будуть утримувати цю людину. і це ще не факт, ще потрібно щоб та людина дожила до пенсії, і якщо доживе, то ще не відомо скільки вона років на ній протягне. а діти як не крути утримуються вже, до повноліття (школа) а то і більше (вуз).

Еще раз -- _внимательно_ почитайте о какой стране идет речь.
И раз уж вы так уцепились за выплаты -- подскажите, как мне получить налоговые вычеты -- если мой ребенок ходил в частный садик, потом пошел в частный же лицей, а потом пошел на в ВУЗ "на платное" (или, о ужас, уехал учиться "за рубеж")?


як вам щось отримати і куди ходила ваша дитина - мене особисто хвилює менше всього. і да, до цього всього ви ще забули додати що вона народжувалася в приватному пологовому будинку і ходила винятково в приватні клініки. :D
фраза "їм то за що" ваша? ваша. ви ж не просто так сказали її сказали, диспут все ж про україну. очевидно вам хотілося щоб тут саме так і було. але бачите, навіть в китаї все ж держава утримує таких людей. значить вважає за потрібне, значить є за що.
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