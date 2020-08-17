Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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hxbbgaf написав:Будут получать соц. помощь, такую же как и пенсия? Потому что менты в 38 лет на пенсию идут. А отставников, которых сюда согнали со всей рашки, я б вообще лишил пенсии, пусть им путлер платит.
Так в силових відомствах щей навчання зараховують в стаж і %% від зарплати для пенсії береться зовсім не такий, як для пересічного, та і при виході на пенсію у них непогана разова виплата йде. Я звичайно, не проти, що хтось отримує більше, але або 35 років стажу для всіх, або в 38 років пенсіонер, але на соціальну пенсію, без права роботи. Але це так мрії ... справедливості не було, немає і не буде
Так тогда весь аппарат гос-служащих/бюджетников ликвидировать нужно -- или рыночные зарплаты им платить. Пожарным, кстати, вы тоже пенсии "срезать" предлагаете, если так уж от "силовиков" чешется?..