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Чому українці в 60 років ризикують
залишитися без пенсії...

Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:47

  Скупердяй написав:
  hxbbgaf написав:Будут получать соц. помощь, такую же как и пенсия?
Потому что менты в 38 лет на пенсию идут. А отставников, которых сюда согнали со всей рашки, я б вообще лишил пенсии, пусть им путлер платит.

Так в силових відомствах щей навчання зараховують в стаж і %% від зарплати для пенсії береться зовсім не такий, як для пересічного, та і при виході на пенсію у них непогана разова виплата йде. Я звичайно, не проти, що хтось отримує більше, але або 35 років стажу для всіх, або в 38 років пенсіонер, але на соціальну пенсію, без права роботи. Але це так мрії ... справедливості не було, немає і не буде :mrgreen:

Так тогда весь аппарат гос-служащих/бюджетников ликвидировать нужно -- или рыночные зарплаты им платить.
Пожарным, кстати, вы тоже пенсии "срезать" предлагаете, если так уж от "силовиков" чешется?..
_hunter
 
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