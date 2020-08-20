Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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hxbbgaf написав:Будут получать соц. помощь, такую же как и пенсия? Потому что менты в 38 лет на пенсию идут. А отставников, которых сюда согнали со всей рашки, я б вообще лишил пенсии, пусть им путлер платит.
Так в силових відомствах щей навчання зараховують в стаж і %% від зарплати для пенсії береться зовсім не такий, як для пересічного, та і при виході на пенсію у них непогана разова виплата йде. Я звичайно, не проти, що хтось отримує більше, але або 35 років стажу для всіх, або в 38 років пенсіонер, але на соціальну пенсію, без права роботи. Але це так мрії ... справедливості не було, немає і не буде
Так тогда весь аппарат гос-служащих/бюджетников ликвидировать нужно -- или рыночные зарплаты им платить. Пожарным, кстати, вы тоже пенсии "срезать" предлагаете, если так уж от "силовиков" чешется?..
DONALD написав:К 60 годам иметь 35 лет стажа это обычная практика. У всех моих знакомых в возрасте 40 +/- пару лет уже под 20 лет стажа,есть и за 20. А сколько лет стажа к 60-ти годам должно быть? 15? Если считать человека трудоспособным с 18 до 60 и стаж 15 лет как было раньше-то из 42 лет он должен работать всего 15.
По діючому законодавству тепер складніше буде збирати стаж - навчання не буде рахуватись, а якщо уявити, що людина ще додатково в аспірантурі-докторантурі, то стажу не збере. Хіба всі, як Гройсман з 14 років на базарі.
Скупердяй написав:праведливості не було, немає і не буде
Як на мене більша соціальна несправедливість ніж соц. пенсії тим хто не має стажу, якщо це взагалі розглядати як несправедливість, середні пенсії за 50 тис. суддям, трошки менші прокурорам, але з 45 років і з можливістю подальшої роботи на своїх посадах.
По теме спора : Налоговые вычеты за образование детей получить вот так https://protocol.ua/ua/gosudarstvo_vern ... ie_i_gile/, это реально работает, сотрудница получала за учебу сына в институте на контракте. Военных отставников из России сюда никто не "сгонял", возвращались только те,у кото здесь корни, или "усвідомлюючи" себя украинцами.Гораздо больше уезжало в обратном направлении.