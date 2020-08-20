Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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hxbbgaf написав:Будут получать соц. помощь, такую же как и пенсия? Потому что менты в 38 лет на пенсию идут. А отставников, которых сюда согнали со всей рашки, я б вообще лишил пенсии, пусть им путлер платит.
Так в силових відомствах щей навчання зараховують в стаж і %% від зарплати для пенсії береться зовсім не такий, як для пересічного, та і при виході на пенсію у них непогана разова виплата йде. Я звичайно, не проти, що хтось отримує більше, але або 35 років стажу для всіх, або в 38 років пенсіонер, але на соціальну пенсію, без права роботи. Але це так мрії ... справедливості не було, немає і не буде
Так тогда весь аппарат гос-служащих/бюджетников ликвидировать нужно -- или рыночные зарплаты им платить. Пожарным, кстати, вы тоже пенсии "срезать" предлагаете, если так уж от "силовиков" чешется?..
DONALD написав:К 60 годам иметь 35 лет стажа это обычная практика. У всех моих знакомых в возрасте 40 +/- пару лет уже под 20 лет стажа,есть и за 20. А сколько лет стажа к 60-ти годам должно быть? 15? Если считать человека трудоспособным с 18 до 60 и стаж 15 лет как было раньше-то из 42 лет он должен работать всего 15.
По діючому законодавству тепер складніше буде збирати стаж - навчання не буде рахуватись, а якщо уявити, що людина ще додатково в аспірантурі-докторантурі, то стажу не збере. Хіба всі, як Гройсман з 14 років на базарі.
Скупердяй написав:праведливості не було, немає і не буде
Як на мене більша соціальна несправедливість ніж соц. пенсії тим хто не має стажу, якщо це взагалі розглядати як несправедливість, середні пенсії за 50 тис. суддям, трошки менші прокурорам, але з 45 років і з можливістю подальшої роботи на своїх посадах.
По теме спора : Налоговые вычеты за образование детей получить вот так https://protocol.ua/ua/gosudarstvo_vern ... ie_i_gile/, это реально работает, сотрудница получала за учебу сына в институте на контракте. Военных отставников из России сюда никто не "сгонял", возвращались только те,у кото здесь корни, или "усвідомлюючи" себя украинцами.Гораздо больше уезжало в обратном направлении.
hxbbgaf написав:Будут получать соц. помощь, такую же как и пенсия? Потому что менты в 38 лет на пенсию идут. А отставников, которых сюда согнали со всей рашки, я б вообще лишил пенсии, пусть им путлер платит.
Так в силових відомствах щей навчання зараховують в стаж і %% від зарплати для пенсії береться зовсім не такий, як для пересічного, та і при виході на пенсію у них непогана разова виплата йде. Я звичайно, не проти, що хтось отримує більше, але або 35 років стажу для всіх, або в 38 років пенсіонер, але на соціальну пенсію, без права роботи. Але це так мрії ... справедливості не було, немає і не буде
Ну так и Вы пойдите поучитесь в военном ВУЗе, а потом послужите.А потом выйдете на ох**ю пенсию в 4000 грн и попробуете вписаться в гражданскую жизнь,не имея опыта работы ..охранником разве что.В лучшем положении те, кто увольняется не дожидаясь огромной военной пенсии.
_hunter написав:У вас что-то с цЫфирями "не то": https://finance.liga.net/personal/novos ... 10-000-grn -- пенсионеров примерно треть населения. И в итоге получается, что примерно один работник кормит примерно одного пенсионера. ЕСВ сейчас примерно треть зарплаты. А большая часть народа -- работает за "околоминималку" -- вот оно где-то и получается -- то, что имеем...
Ахах статистика от ПФ ... А своей головой подумать? По Вашим данным у нас получается людей от 60 до 70 лет - 33% населения? А в три раза больший возрастной диапазон от 25 до 60 сколько занимает? Тоже 33%? Это всвязи с чем такое неравномерное распределение? Вот это еще выглядит более менее: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/age/ При чем тут процент пенсионного возраста завышен ввиду их "домоседства" плюс высокая смертность все из-за того же размера пенсии за последние 20 лет. Реальная цифра примерно 17%. Трудоспособное население - порядка 60% из них 8% - не трудоустроены. Если Вас послушать так у нас уровень жизни лучше Польши где населения старше 65 лет - 18% при средней продолжительности жизни 78 лет ...
Faceless написав:Очевидно, вы таки не понимаете, что такое солидарная система. Фактически, это просто целевой налог. В принципе не предусматривается никакого счета отчислений и обязательств их вернуть.
Вы понимаете ЕСВ как налог, я понимаю ЕСВ как страхование.
Была бы накопительная пенсионная система, было бы страхование. А так - те, кто работают сейчас, сбрасываются на пенсии текущим пенсионерам, с обещалкой, что потом кто-то сбросится им. То, что в законодательстве названо системой социального страхования, на самом деле никакого отношения к страхованию не имеет.
Так же и пенсионный фонд к фондам никакого отношения не имеет.
DONALD написав:Вообще непонятна суть проблемы. Не отчислял в ПФ-остался без пенсии. К 60 годам иметь 35 лет стажа это обычная практика. У всех моих знакомых в возрасте 40 +/- пару лет уже под 20 лет стажа,есть и за 20. А сколько лет стажа к 60-ти годам должно быть? 15? Если считать человека трудоспособным с 18 до 60 и стаж 15 лет как было раньше-то из 42 лет он должен работать всего 15. А остальные 27 лет? Груши околачивать? А потом все скинулись этому "трудяге" на пенсию?
Где работали ваши знакомые? В государственной библиотеке? Или на заводе Петровского?
hlaaluu написав:Ахах статистика от ПФ ... А своей головой подумать? По Вашим данным у нас получается людей от 60 до 70 лет - 33% населения? А в три раза больший возрастной диапазон от 25 до 60 сколько занимает? Тоже 33%? Это всвязи с чем такое неравномерное распределение? Вот это еще выглядит более менее: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/age/
Это данные за 2001 год. С тех пор много воды утекло (существенно изменилось соотношение трудоспособные/пенсионеры).
А самое главное: вы путаете общее трудоспособное население (людей которые имеют украинское гражданство, но по факту к Украине уже никакого экономического отношения не имеющих) с фактически присутствующим (и вносящим платежи в бюджет) трудовым населением!
"На пальцах" суть такова, что трудоспособный выезжает (либо его "выезжают" на примере Крыма/Донбасса) "с концами" на ПМЖ в другую страну, при этом он ждёт там гражданство другой страны (либо же получает, но при этом его не лишают украинского гражданства... так, на всякий случай - вдруг когда-нибудь надумает вернуться, возможно даже с деньгами), а вот куда может уехать среднестатистический украинский пенсионер дальше своей дачи в лучшем случае?
Вот поэтому сравнивать трудоспособное население и пенсионеров по официальной статистике абсолютно ошибочно.