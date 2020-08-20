Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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_hunter написав:У вас что-то с цЫфирями "не то": https://finance.liga.net/personal/novos ... 10-000-grn -- пенсионеров примерно треть населения. И в итоге получается, что примерно один работник кормит примерно одного пенсионера. ЕСВ сейчас примерно треть зарплаты. А большая часть народа -- работает за "околоминималку" -- вот оно где-то и получается -- то, что имеем...
Ахах статистика от ПФ ... А своей головой подумать? По Вашим данным у нас получается людей от 60 до 70 лет - 33% населения? А в три раза больший возрастной диапазон от 25 до 60 сколько занимает? Тоже 33%? Это всвязи с чем такое неравномерное распределение? Вот это еще выглядит более менее: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/age/ При чем тут процент пенсионного возраста завышен ввиду их "домоседства" плюс высокая смертность все из-за того же размера пенсии за последние 20 лет. Реальная цифра примерно 17%. Трудоспособное население - порядка 60% из них 8% - не трудоустроены. Если Вас послушать так у нас уровень жизни лучше Польши где населения старше 65 лет - 18% при средней продолжительности жизни 78 лет ...
Не нравится статистика ПФ - посмотрите Госстат. Вопрос не о возрастном распределении. Официально работают, а соответственно платят ЕСВ, далеко не все от 18 до 60. Реально официально трудоустроенных чуть-чуть больше, чем пенсионеров.
Faceless написав:Тут сразу будет конфликт, о котором начался разговор выше - люди платили ЕСВ в обмен на некоторые гарантии, что потом смогут получать пенсии. Тут, получается, они выполняли обязательства со своей стороны, но уже вообще ничего не получат?
Вот это и есть самый главный вопрос. Суть пенсионных НАКОПЛЕНИЙ в первую очередь состоит в обеспечении СОБСТВЕННОЙ СТАРОСТИ. А если расклад: оплатите потребности нынешних пенсионеров, а сами потом будете сидеть без денег (что де-факто и будет с учётом демографической ситуации, при чём будет "без вариантов") - нафиг такое надо? "Своя шкура ближе к телу" ещё никто не отменял.
DONALD написав:Вообще непонятна суть проблемы. Не отчислял в ПФ-остался без пенсии. К 60 годам иметь 35 лет стажа это обычная практика. У всех моих знакомых в возрасте 40 +/- пару лет уже под 20 лет стажа,есть и за 20. А сколько лет стажа к 60-ти годам должно быть? 15? Если считать человека трудоспособным с 18 до 60 и стаж 15 лет как было раньше-то из 42 лет он должен работать всего 15. А остальные 27 лет? Груши околачивать? А потом все скинулись этому "трудяге" на пенсию?
Где работали ваши знакомые? В государственной библиотеке? Или на заводе Петровского?
В разложившихся советских госклоповниках моль гоняли.И теперь кричат "я пахал" А много нарида крутились в 90-е,а то и раньше, как могли выживали и без всяких стажев остались.И не их в этом вина ,тем более чтобы какой то щегол с виницкого базара рассказывал им про справедливость(грося).Он у папеньки гирьками с весов на базаре игрался когда взрослые дяди выживали. Так или иначе это они тянули экономику .