Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...

hlaaluu написав:

_hunter написав: У вас что-то с цЫфирями "не то":

https://finance.liga.net/personal/novos ... 10-000-grn

-- пенсионеров примерно треть населения. И в итоге получается, что примерно один работник кормит примерно одного пенсионера. ЕСВ сейчас примерно треть зарплаты. А большая часть народа -- работает за "околоминималку" -- вот оно где-то и получается -- то, что имеем... У вас что-то с цЫфирями "не то":-- пенсионеров примерно треть населения. И в итоге получается, что примерно один работник кормит примерно одного пенсионера. ЕСВ сейчас примерно треть зарплаты. А большая часть народа -- работает за "околоминималку" -- вот оно где-то и получается -- то, что имеем...

Ахах статистика от ПФ ... А своей головой подумать? По Вашим данным у нас получается людей от 60 до 70 лет - 33% населения? А в три раза больший возрастной диапазон от 25 до 60 сколько занимает? Тоже 33%? Это всвязи с чем такое неравномерное распределение?Вот это еще выглядит более менее:При чем тут процент пенсионного возраста завышен ввиду их "домоседства" плюс высокая смертность все из-за того же размера пенсии за последние 20 лет. Реальная цифра примерно 17%. Трудоспособное население - порядка 60% из них 8% - не трудоустроены.Если Вас послушать так у нас уровень жизни лучше Польши где населения старше 65 лет - 18% при средней продолжительности жизни 78 лет ...