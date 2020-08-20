Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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_hunter написав:У вас что-то с цЫфирями "не то": https://finance.liga.net/personal/novos ... 10-000-grn -- пенсионеров примерно треть населения. И в итоге получается, что примерно один работник кормит примерно одного пенсионера. ЕСВ сейчас примерно треть зарплаты. А большая часть народа -- работает за "околоминималку" -- вот оно где-то и получается -- то, что имеем...
Ахах статистика от ПФ ... А своей головой подумать? По Вашим данным у нас получается людей от 60 до 70 лет - 33% населения? А в три раза больший возрастной диапазон от 25 до 60 сколько занимает? Тоже 33%? Это всвязи с чем такое неравномерное распределение? Вот это еще выглядит более менее: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/age/ При чем тут процент пенсионного возраста завышен ввиду их "домоседства" плюс высокая смертность все из-за того же размера пенсии за последние 20 лет. Реальная цифра примерно 17%. Трудоспособное население - порядка 60% из них 8% - не трудоустроены. Если Вас послушать так у нас уровень жизни лучше Польши где населения старше 65 лет - 18% при средней продолжительности жизни 78 лет ...
Не нравится статистика ПФ - посмотрите Госстат. Вопрос не о возрастном распределении. Официально работают, а соответственно платят ЕСВ, далеко не все от 18 до 60. Реально официально трудоустроенных чуть-чуть больше, чем пенсионеров.
Faceless написав:Тут сразу будет конфликт, о котором начался разговор выше - люди платили ЕСВ в обмен на некоторые гарантии, что потом смогут получать пенсии. Тут, получается, они выполняли обязательства со своей стороны, но уже вообще ничего не получат?
Вот это и есть самый главный вопрос. Суть пенсионных НАКОПЛЕНИЙ в первую очередь состоит в обеспечении СОБСТВЕННОЙ СТАРОСТИ. А если расклад: оплатите потребности нынешних пенсионеров, а сами потом будете сидеть без денег (что де-факто и будет с учётом демографической ситуации, при чём будет "без вариантов") - нафиг такое надо? "Своя шкура ближе к телу" ещё никто не отменял.
DONALD написав:Вообще непонятна суть проблемы. Не отчислял в ПФ-остался без пенсии. К 60 годам иметь 35 лет стажа это обычная практика. У всех моих знакомых в возрасте 40 +/- пару лет уже под 20 лет стажа,есть и за 20. А сколько лет стажа к 60-ти годам должно быть? 15? Если считать человека трудоспособным с 18 до 60 и стаж 15 лет как было раньше-то из 42 лет он должен работать всего 15. А остальные 27 лет? Груши околачивать? А потом все скинулись этому "трудяге" на пенсию?
Где работали ваши знакомые? В государственной библиотеке? Или на заводе Петровского?
В разложившихся советских госклоповниках моль гоняли.И теперь кричат "я пахал" А много нарида крутились в 90-е,а то и раньше, как могли выживали и без всяких стажев остались.И не их в этом вина ,тем более чтобы какой то щегол с виницкого базара рассказывал им про справедливость(грося).Он у папеньки гирьками с весов на базаре игрался когда взрослые дяди выживали. Так или иначе это они тянули экономику .
Faceless написав:Тут сразу будет конфликт, о котором начался разговор выше - люди платили ЕСВ в обмен на некоторые гарантии, что потом смогут получать пенсии. Тут, получается, они выполняли обязательства со своей стороны, но уже вообще ничего не получат?
Вот это и есть самый главный вопрос. Суть пенсионных НАКОПЛЕНИЙ в первую очередь состоит в обеспечении СОБСТВЕННОЙ СТАРОСТИ. А если расклад: оплатите потребности нынешних пенсионеров, а сами потом будете сидеть без денег (что де-факто и будет с учётом демографической ситуации, при чём будет "без вариантов") - нафиг такое надо? "Своя шкура ближе к телу" ещё никто не отменял.
Повторяю, у нас солидарная пенсионная система. Нынешние работающие оплачивают, через ЕСВ, пенсии пенсионеров Это не накопительная пенсионная система
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 21 сер, 2020 16:23, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
DONALD написав:Вообще непонятна суть проблемы. Не отчислял в ПФ-остался без пенсии. К 60 годам иметь 35 лет стажа это обычная практика. У всех моих знакомых в возрасте 40 +/- пару лет уже под 20 лет стажа,есть и за 20. А сколько лет стажа к 60-ти годам должно быть? 15? Если считать человека трудоспособным с 18 до 60 и стаж 15 лет как было раньше-то из 42 лет он должен работать всего 15. А остальные 27 лет? Груши околачивать? А потом все скинулись этому "трудяге" на пенсию?
Где работали ваши знакомые? В государственной библиотеке? Или на заводе Петровского?
А что здесь удивительного ? Это если брать 40 +/- Возьмем, 40-летнего, год рождения 1980. Если в 1997 году поступил в ВУЗ и закончил его, то уже есть 5 лет страхового стража. Так как учёба до 2004 учитывается в страховой стаж
А закончил ВУЗ в 2002 году, обстановка более=менее, работай официально и будет тебе капать стаж
Да и 50-летним, если работали официально, то проблем набрать стаж нет
А вот у 60-летних, вот у них могут быть проблемы со стажем
PS. Это я описываю по состоянию на сейчас
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Надо бы ввести накопительную систему (индивидуальную), но взлетит ли это в Украине?
А так да, зачем ждать подачку в 1638 грн или сколько там сейчас, если можно за 3-4 года отложить в одном банке под Фонд (200 к) и получать процентов чуть меньше 2000 грн в месяц? По сути сам себе копи на пенсию.
Sanyok77 написав:Надо бы ввести накопительную систему (индивидуальную), но взлетит ли это в Украине?
А так да, зачем ждать подачку в 1638 грн или сколько там сейчас, если можно за 3-4 года отложить в одном банке под Фонд (200 к) и получать процентов чуть меньше 2000 грн в месяц? По сути сам себе копи на пенсию.
Ну так если работать по схеме - минималка ЗП+конверт, то да - пенсия будет минималка. Тогда, сам себе формируй пенсионный фонд из денег в конверте. Но для этого необходимо иметь желание заботится о своём будущем. Сколько таких людей наберётся ? думаю, 1-2%
Кстати, в схеме минималка ЗП+конверт и обязательная накопительная система не спасёт, отчисления будут идти от минималки
Вот если хорошая белая зарплата, то пенсия будет явно не минималка. Примеров тому множество
А с накопительной системой больше вопросов, чем ответов. Хотя бы потому, что гривна, как любая другая валюта развивающихся стран, подвержена инфляциям и девальвациям
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой