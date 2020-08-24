Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...

И по директиве о направлении к моменту отставки к первому месту службы.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 00:59
И по директиве о направлении к моменту отставки к первому месту службы.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:17
hlaaluu
Поэтому, на пенсию, не рассчитываю, т.к. к моему "пенсионному возрасту", уже не будет молодёжи, которая "солидарно" заплатит а что касается накопительной, то скорее всего, её "распилят"(аналируют) или ещё чего.
Учитывая снижение рождаемости и отток молодого населения "в Европы", скорее всего, "спасение пенсионеров будущего - дело рук самих пенсионеров будущего" и если сможешь скопить "заначку коинов", то может и не подохнешь с голоду, а не сможешь... ну, как в древности, уйду помирать в горы, лишь бы не быть обузой детям!
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