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Чому українці в 60 років ризикують
залишитися без пенсії...

Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 00:59

  Tat_888 написав: Военных отставников из России сюда никто не "сгонял", возвращались только те,у кото здесь корни, или "усвідомлюючи" себя украинцами.Гораздо больше уезжало в обратном направлении.

И по директиве о направлении к моменту отставки к первому месту службы.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 01:17

hlaaluu
Поэтому, на пенсию, не рассчитываю, т.к. к моему "пенсионному возрасту", уже не будет молодёжи, которая "солидарно" заплатит а что касается накопительной, то скорее всего, её "распилят"(аналируют) или ещё чего.

Учитывая снижение рождаемости и отток молодого населения "в Европы", скорее всего, "спасение пенсионеров будущего - дело рук самих пенсионеров будущего" и если сможешь скопить "заначку коинов", то может и не подохнешь с голоду, а не сможешь... ну, как в древности, уйду помирать в горы, лишь бы не быть обузой детям!
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