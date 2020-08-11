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Економіка Японії
показала рекордне падіння

Економіка Японії показала рекордне падіння
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 20:14

Економіка Японії показала рекордне падіння

Пропонуємо до обговорення:
У другому кварталі 2020 року валовий внутрішній продукт Японії скоротився на 7,8% до перших трьох місяців, а в річному вимірі - на 27,2%.

Дивися повний текст Економіка Японії показала рекордне падіння.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 20:14

На фоне Японии у нас все просто прекрасно и никакой надежды на лучшее
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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