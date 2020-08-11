У другому кварталі 2020 року валовий внутрішній продукт Японії скоротився на 7,8% до перших трьох місяців, а в річному вимірі - на 27,2%.
Дивися повний текст Економіка Японії показала рекордне падіння.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 20:14
Економіка Японії показала рекордне падіння
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Дивися повний текст Економіка Японії показала рекордне падіння.
Додано: Чет 20 сер, 2020 20:14
На фоне Японии у нас все просто прекрасно и никакой надежды на лучшее
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