RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи варто вкладатися в хрущовки
і сталінки - думка експерта

Чи варто вкладатися в хрущовки і сталінки - думка експерта
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:47

Чи варто вкладатися в хрущовки і сталінки - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Працездатне населення готове платити більше за комфорт.

Дивися повний текст Чи варто вкладатися в хрущовки і сталінки - думка експерта.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89901
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:32

А как умело загоняет в бетон. Типа ну да ну да, вторичка вариант, но все-таки не стоит, лучше влошиться в ГВНО с красивым рендером и поставкой через 3 года (в лучшем случае). Ага, дааа. Скинь номер карты, перекину тебе пару гривен на кусок хлеба, болезный
kozlodoev
 
Повідомлень: 64
З нами з: 25.08.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:59

Re: Чи варто вкладатися в хрущовки і сталінки - думка експер

сам себе противоречит сначала - "будут ценить дизайн архитектуру " , потом "хрущовка будет цениться в центре " . Ни о чем . Я таких стетей за день напишу 10 штук берите меня копирайтером ... такой бред писать много ума не надо
yama
 
Повідомлень: 2597
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4897 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари 1, 2
R2 » Пон 27 лип, 2020 11:27
13 1005
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 12:11
Vladik
Якою має бути "мінімалка" в Україні - думка голови...
R2 » Сер 15 лип, 2020 14:07
2 210
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 15:17
4801834
Українцям загрожує зростання цін на бензин: прогноз експерта
R2 » Сер 01 лип, 2020 22:10
3 222
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 12:19
lbogushinskiy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1594)
20.08.2020 22:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.