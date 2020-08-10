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З сьогоднішнього дня Туреччина
вводить додаткові мита на...

З сьогоднішнього дня Туреччина вводить додаткові мита на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:48

З сьогоднішнього дня Туреччина вводить додаткові мита на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні асоціації.

Дивися повний текст З сьогоднішнього дня Туреччина вводить додаткові мита на українські товари.
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