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"Кузня на Рибальському" не платить за кредитом під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на порталі даних Міністерства фінансів.
Дивися повний текст \"Кузня на Рибальському\" не платить за кредитом під держгарантії Укрексімбанку з початку року
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Додано: Чет 20 сер, 2020 22:00
А так можно было?
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