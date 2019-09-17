Про це йдеться на порталі даних Міністерства фінансів.
Дивися повний текст \"Кузня на Рибальському\" не платить за кредитом під держгарантії Укрексімбанку з початку року.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 22:00
"Кузня на Рибальському" не платить за кредитом під...
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Дивися повний текст \"Кузня на Рибальському\" не платить за кредитом під держгарантії Укрексімбанку з початку року.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:47
ОТАКОЇ!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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