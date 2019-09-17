RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Кузня на Рибальському" не
платить за кредитом під...

"Кузня на Рибальському" не платить за кредитом під...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:00

"Кузня на Рибальському" не платить за кредитом під...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на порталі даних Міністерства фінансів.

Дивися повний текст \"Кузня на Рибальському\" не платить за кредитом під держгарантії Укрексімбанку з початку року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89898
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:00

А так можно было?
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:47

ОТАКОЇ!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12309
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7098 раз.
Подякували: 3251 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд наклав арешт на нерухомість заводу «Кузня на...
R2 » Вів 17 вер, 2019 16:56
3 380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 14:25
_hunter
Через заборгованість за кредитом не штрафуватимуть: чому
R2 » Нед 17 тра, 2020 10:59
2 925
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 тра, 2020 22:31
solnechnyjdom69
"Кузня на Рибальському" оскаржить заборону суду...
R2 » Чет 09 кві, 2020 20:51
1 163
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 20:51
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.