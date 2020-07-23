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В Укрзалізниці викрили
мільйонні розкрадання - СБУ

В Укрзалізниці викрили мільйонні розкрадання - СБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:01

В Укрзалізниці викрили мільйонні розкрадання - СБУ

Пропонуємо до обговорення:
СБУ викрила багатомільйонну корупційну схему на Укрзалізниці.

Дивися повний текст В Укрзалізниці викрили мільйонні розкрадання - СБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:01

Как это надоело,пустое сотрясание воздуха.
sena_2008atp
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