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В Україні задумалися над поставками водню в Німеччину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 07:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це 20 серпня під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Дивися повний текст В Україні задумалися над поставками водню в Німеччину
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 07:33
Сразу над поставками снега чукчам подумайте, очень прибыльная тема
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 07:44
Я думал омеляна не превзойти. Но это круче гиперлупы.
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