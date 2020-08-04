Тарифи на медичні послуги обов’язково переглядатимуться.
Дивися повний текст Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:15
Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:28
Вся суть "реформы" от Супрун была в массовом закрытии гос. больниц с увольнением медперсонала нафиг. Так что, если так тянет в "реформированную" медицину, - идите сразу в частную клинику, слава богу их хватает. Заодно и посмотрите, что они вам скажут, если у вас вдруг обнаружится Ковид. И вместе посмеемся.
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