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Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:15
Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на медичні послуги обов’язково переглядатимуться.
Дивися повний текст Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов
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R2
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:15
Ну шо там з медреформой, бубочка казав, що треба відмінити
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olexiy_ogryzko
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:28
olexiy_ogryzko написав:
Ну шо там з медреформой, бубочка казав, що треба відмінити
Вся суть "реформы" от Супрун была в массовом закрытии гос. больниц с увольнением медперсонала нафиг. Так что, если так тянет в "реформированную" медицину, - идите сразу в частную клинику, слава богу их хватает. Заодно и посмотрите, что они вам скажут, если у вас вдруг обнаружится Ковид. И вместе посмеемся.
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antey1969
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:02
antey1969 написав: olexiy_ogryzko написав:
Ну шо там з медреформой, бубочка казав, що треба відмінити
Вся суть "реформы" от Супрун была в массовом закрытии гос. больниц с увольнением медперсонала нафиг. Так что, если так тянет в "реформированную" медицину, - идите сразу в частную клинику, слава богу их хватает. Заодно и посмотрите, что они вам скажут, если у вас вдруг обнаружится Ковид. И вместе посмеемся.
В обычной поликлинике специалисты лучше чем в у частников
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:42
p_a_l написав: antey1969 написав: olexiy_ogryzko написав:
Ну шо там з медреформой, бубочка казав, що треба відмінити
Вся суть "реформы" от Супрун была в массовом закрытии гос. больниц с увольнением медперсонала нафиг. Так что, если так тянет в "реформированную" медицину, - идите сразу в частную клинику, слава богу их хватает. Заодно и посмотрите, что они вам скажут, если у вас вдруг обнаружится Ковид. И вместе посмеемся.
В обычной поликлинике специалисты лучше чем в у частников
Чаще всего они совмещают работу в частной и в гос., потому что от гос идет бесплатная отправка специалистов на повышение квалификации, а если работаешь только в частной - платишь за всевозможные баллы только из своего кармана
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antey1969
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